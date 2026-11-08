Il ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto al reparto di Radioterapia del Grande Ospedale Metropolitano
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L'Associazione di Volontariato Emo promuove e organizza iniziative ed eventi a scopo benefico, con l'obiettivo di sostenere chi affronta situazioni di difficoltà e sensibilizzare la comunità sull'importanza della solidarietà.
In occasione della manifestazione “Vunì cu Nui”, che si terrà sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 13 , a Roccaforte del Greco, anche una giornata di condivisione, musica e tradizioni locali, il cui ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto al Reparto di Radioterapia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.