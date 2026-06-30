Dopo il gelo dei giorni scorsi, il summit con la società ha riavvicinato le parti. L'allenatore della storica rimonta è pronto a guidare i suoi verso traguardi ben più ambiziosi di una semplice permanenza in Promozione

Il calciomercato dilettantistico estivo entra nel vivo. Tra trattative serrate e rose in via di definizione per la prossima stagione, i riflettori sono tutti puntati sull'Africo. Il club è reduce da un'autentica impresa nell'ultimo campionato di Promozione B.

Dopo un girone di andata drammatico, chiuso all'ultimo posto in classifica con appena 3 punti, la compagine africese ha cambiato totalmente marcia nel girone di ritorno. Con un ritmo da scudetto, la squadra ha centrato una salvezza storica: negli oltre trent'anni di storia della Promozione B, nessuno era mai riuscito a compiere un simile miracolo partendo da presupposti così critici.

Criaco e la svolta nelle ultime ore

Il principale artefice di questo miracolo sportivo è senza dubbio il tecnico Alberto Criaco. Africese doc, Criaco ha dato un sapore speciale a questo successo, diventando l'uomo più atteso per la programmazione del nuovo anno. Nelle ultime settimane, però, il suo futuro era diventato un vero e proprio rebus. Le parti sembravano lontane, tanto che lo stesso allenatore aveva gelato l'ambiente con dichiarazioni perentorie: «Al momento non ci sono le condizioni per proseguire».

Parole che avevano fatto scattare l'allarme tra i tifosi. Tuttavia, nelle ultime ore la situazione ha subìto una netta inversione di marcia.

Obiettivo: guardare oltre la salvezza

Dopo quel momento di rottura, c'è stato un incontro decisivo tra il mister e i vertici societari. Il confronto ha dato i frutti sperati: le divergenze sono state appianate e l'allarme sembra essere ufficialmente rientrato.

A oggi, Alberto Criaco è vicinissimo al rinnovo del contratto. Per l'Africo si tratterebbe del primo, vero grande colpo di mercato. Blindare il tecnico della storica rimonta significa dare continuità al progetto e, soprattutto, alzare l'asticella: se l'accordo verrà formalizzato, l'obiettivo per la prossima stagione non sarà una sofferta salvezza, ma la costruzione di un campionato di vertice alla guida della squadra della sua città.