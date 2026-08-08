Passione, sogni, momenti da ricordare. Al centro sportivo Sant’Agata tornano gli Open Day, appositamente dedicati a ragazzi, ragazze, bambini e bambine nati dal 2013 al 2022.

Un’occasione speciale, per vivere dall’interno la grande famiglia Reggina all’insegna del divertimento e dei valori dello sport.

Le date-Gli Open Day avranno luogo il mese di agosto, nei seguenti giorni: mercoledì 19, venerdì 21, mercoledì 26 e venerdì 28. L’inizio di tutti e quattro gli appuntamenti è previsto per le ore 18:00.

La partecipazione è gratuita, ma all’arrivo al centro sportivo occorrerà presentare la seguente documentazione: certificato del medico pediatra dai 6 agli undici anni, certificato medico agonistico dai 12 anni in poi.

Saranno esentati dal presentare la sopracitata documentazione i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni.