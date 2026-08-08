Il grande tennis regionale fa tappa a Gioia Tauro. Presso il Circolo Tennis Gioia 1974, storico appuntamento estivo per gli appassionati del tennis calabrese, è in corso svolgimento il Torneo Open della Calabria 2026 - XXXI Memorial "Raffaele Sciarrone", manifestazione che rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario estivo della Federazione Italiana Tennis e Padel, in memoria del tennista gioiese Raffaele Sciarrone.

Il torneo, iniziato il 28 luglio, si concluderà il 9 agosto con le finali, mettendo in palio un montepremi complessivo di 5.000 euro. L'evento gode del prestigioso patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e del Comune di Gioia Tauro, a conferma dell'importanza sportiva e sociale dellamanifestazione.

Sono 120 gli atleti iscritti, di cui 102 nel tabellone maschile e 18 in quello femminile, numeri che testimoniano il forte richiamo esercitato dal torneo ben oltre i confini regionali. Fin dai primi turni il livello tecnico si è rivelato particolarmente elevato, con la presenza di numerosi giocatori di alta classifica già nei tabelloni intermedi: ben dieci atleti di categoria 4.1, cinque di categoria 3.1 e diversi giovani di grande prospettiva che stanno confermando il proprio talento sui campi del circolo.

Grande attesa per il tabellone finale maschile, guidato dal favorito Alessandro Ingarao (2.1), cinque volte Campione Italiano di Seconda Categoria e sparring partner di Jannik Sinner durante gli allenamenti al Foro Italico. Completano il lotto delle principali teste di serie Giuseppe Caparco (2.2), Massimo Del Carmine (2.3) e Antonio Ruocco (2.3), tutti protagonisti abituali del circuito nazionale.

Nel tabellone femminile le principali favorite sono Nicoletta Stefania Consiglio (3.1) e Vittoria Vecchiarelli (3.1), pronte a contendersi il titolo in un torneo che si preannuncia equilibrato e spettacolare.

Intanto si sono già qualificati dal tabellone di quarta categoria Vincenzo Furuli, Marco Terranova, Vincenzo Carere, Antonino Cassalia e Giuseppe Polimeni, autori di ottime prestazioni nelle fasi iniziali della competizione.

Dalla sezione riservata agli atleti di III categoria si sono qualificati ed hanno ottenuto l’accesso al tabellone finale Matteo Commisso, Antonino Poma, il gioiese Marco Caroleo, Manuele Tarsia ed la giovanissima promessa del tennis reggino Federico Toscano (14 anni).

Il Circolo Tennis Gioia 1974, con una lunga tradizione nell'organizzazione di eventi di alto livello, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per il tennis calabrese, offrendo agli appassionati l'opportunità di assistere gratuitamente a incontri di grande qualità tecnica e agonistica.

L'appuntamento è quindi sui campi del circolo fino a domenica 9 agosto, quando si disputeranno le finali che assegneranno il prestigioso XXXI Memorial "R. Sciarrone", appuntamento ormai storico nel panorama tennistico della Calabria.