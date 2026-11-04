«Il corpo si allena in campo. La mente si allena leggendo». È da questa convinzione che nasce "Libri in Gioco", il nuovo progetto promosso dal CSI Reggio Calabria, in collaborazione con la libreria Libro Amico e le Associazioni Sportive del territorio, per realizzare un piccolo spazio biblioteca all'interno del Palacolor CSI di Pellaro. Un'iniziativa che vuole trasformare un luogo abitualmente dedicato allo sport in un presidio di cultura, incontro, partecipazione e inclusione sociale. Perché un palazzetto dello sport può essere molto più di un luogo in cui allenarsi, giocare e gareggiare: può diventare uno spazio in cui crescere, scoprire, condividere e costruire relazioni. E se lo sport insegna il rispetto, la collaborazione, la disciplina e la capacità di non arrendersi, la lettura educa alla curiosità, stimola la fantasia, sviluppa il pensiero critico e apre nuove prospettive sul mondo.

È proprio dall'incontro tra questi due linguaggi educativi che prende forma "Libri in Gioco", un progetto pensato per bambini, ragazzi, famiglie, atleti e adulti che frequentano quotidianamente il Palacolor. Non una biblioteca tradizionale, né un'ulteriore attività scolastica, ma un angolo accogliente e accessibile nel quale poter sfogliare un libro prima o dopo un allenamento, durante l'attesa di una partita o semplicemente in un momento di pausa. Un modo per far entrare la lettura nella vita di tutti i giorni, liberandola da obblighi e formalità e restituendole il suo significato più autentico: il piacere di leggere.

Il primo passo sarà sabato 7 novembre, dalle ore 15.00, con «PRIMO SCAFFALE», l'iniziativa che darà ufficialmente il via alla raccolta dei libri destinati alla nuova biblioteca. L'appuntamento sposa il percorso di promozione della lettura di #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori (AIE). Per l'occasione, al Palacolor sarà allestito uno spazio dedicato alla raccolta, dove ciascuno potrà donare uno o più libri in buone condizioni, contribuendo concretamente alla nascita della biblioteca. Ma non si tratterà soltanto di consegnare un volume: ogni donatore potrà accompagnare il proprio libro con una dedica, un pensiero, una riflessione o un commento, raccontando perché ha scelto proprio quella storia e che cosa ha rappresentato nella propria vita. Un gesto semplice, ma capace di trasformare un libro in qualcosa di ancora più prezioso: un'esperienza da trasmettere, un'emozione da condividere, un legame che passa da un lettore all'altro. Albi illustrati, fiabe, racconti, romanzi per ragazzi, storie di sport, biografie e testimonianze di vita andranno così a comporre il primo scaffale, pensato per accogliere lettori di età e interessi differenti.

Tra gli aspetti più significativi e originali di "Libri in Gioco" c'è anche il coinvolgimento degli utenti dell'UDEPE (Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna), inseriti in percorsi di Messa alla Prova e in altre misure di esecuzione penale esterna. La loro partecipazione, attraverso attività e contributi a favore della collettività, rappresenterà un'importante opportunità di collaborazione e inclusione, trasformando un impegno previsto nell'ambito del proprio percorso giudiziario in una risorsa concreta per l'associazione e per il territorio. Un'esperienza che attribuisce al progetto un valore ulteriore: offrire a ciascuno la possibilità di mettersi in gioco, assumere responsabilità, contribuire al bene comune e sentirsi parte attiva di una comunità.

In questa prospettiva, la biblioteca non sarà soltanto uno spazio in cui condividere libri, ma anche un luogo simbolico nel quale costruire occasioni di partecipazione, incontro e riscatto sociale. Perché la cultura, come lo sport, può diventare uno straordinario strumento di crescita personale e di inclusione. A sostenere la nascita e lo sviluppo dello spazio biblioteca contribuiranno inoltre insegnanti volontari e appassionati di lettura, che metteranno a disposizione competenze, tempo ed entusiasmo per selezionare i volumi, suggerire nuove letture e promuovere momenti di lettura ad alta voce e iniziative culturali.

"Libri in Gioco" non si limiterà alla raccolta dei libri, ma punta a diventare uno spazio vivo, capace di animarsi attraverso piccole iniziative periodiche e il coinvolgimento diretto dei frequentatori del Palacolor.

Tra le proposte figurano «Il libro della settimana», per incuriosire attraverso consigli, citazioni e spunti di riflessione; «Un atleta, una storia», per dare voce alle esperienze e alle passioni di sportivi e allenatori; «I giovani consigliano», per affidare agli adolescenti il ruolo di protagonisti e promotori della lettura; e «Il quaderno dei lettori», una memoria condivisa nella quale raccogliere pensieri, impressioni, frasi preferite e suggerimenti. Famiglie, atleti, allenatori, dirigenti e associazioni sportive saranno chiamati a partecipare attivamente, contribuendo alla crescita della biblioteca e alla diffusione di una cultura della condivisione. La campagna di raccolta sarà accompagnata dallo slogan «dona un libro, metti in gioco una storia»: un invito rivolto a tutta la comunità a regalare un libro, ma soprattutto a offrire a qualcun altro l'opportunità di incontrare una nuova storia.

Una volta completata la prima fase di allestimento, la nascita ufficiale della biblioteca sarà celebrata con un momento inaugurale dal titolo «La prima squadra della lettura». L'idea è quella di coinvolgere simbolicamente tre generazioni: un bambino, un atleta adulto e una persona anziana, ciascuno chiamato a scegliere e presentare un libro significativo. Tre voci, tre esperienze, tre modi diversi di vivere la lettura, unite dalla stessa voglia di condividere. Un momento semplice, ma ricco di significato, per raccontare come le storie possano attraversare le generazioni, abbattere distanze e creare nuovi legami.

L'ambizione di "Libri in Gioco" è dimostrare che per promuovere la cultura non servono necessariamente grandi spazi o ingenti risorse. A volte bastano uno scaffale, qualche libro, una rete di associazioni sportive e soprattutto persone disponibili a mettere in comune capacità, esperienze ed energie. Il CSI Reggio Calabria, attraverso questa iniziativa e la collaborazione con la libreria Libro Amico, intende rafforzare la vocazione educativa e sociale del Palacolor di Pellaro, facendone non soltanto un luogo in cui allenare il corpo e vivere lo sport, ma anche uno spazio in cui nutrire la mente, coltivare relazioni, promuovere inclusione e offrire nuove opportunità di crescita.

Perché una squadra non cresce soltanto allenandosi insieme. Cresce quando impara a rispettarsi, a sostenersi, a condividere e a riconoscere il valore di ogni persona. E allora la nuova sfida del Palacolor sarà proprio questa: mettere in gioco non soltanto talento e passione sportiva, ma anche fantasia, conoscenza e voglia di scoprire. Un libro alla volta. Una persona alla volta. Una storia alla volta.