Sabato 8 e domenica 9 agosto la cittadina ionica in fermento per la prova del Campionato Centro-Sud di Opes Motori. Attesi piloti dalla vicina Sicilia e da tutta la Calabria

“Repetita iuvant” dicevano i latini e mai come in questo caso, lo straordinario entusiasmo con cui la cittadinanza di Bagaladi aveva accolto l’avvincente sfida automobilistica dello scorso anno, organizzata dalla scuderia Nicar Competition, è stato il propulsore per questa seconda edizione del trofeo dedicato al compianto Giuseppe Cuzzola, figura molto conosciuta in Calabria, più volte campione italiano della velocità in montagna e da sempre vicino al team Fallara, che da oltre un anno ha sposato la causa agonistica del movimento nazionale Opes Motori, riverberandola sul territorio calabrese col proprio responsabile di zona, il dottor Giovanni Minniti.

La Nicar Competition, in sinergia con lo sponsor Nicauto e con il Comune di Bagaladi, ente fattivamente vicino a questa gara sia con un supporto economico che con un impegno logistico, ha predisposto un’accurata preventiva pulizia di tutto il percorso di circa 2,5 km, che nella mattinata di domenica 9 agosto ospiterà le tre manche di gara, con chiusura del tracciato prevista attorno alle ore 8:30 e partenza della sfida alle ore 10:00. Molto interessante anche il prologo di sabato sera del confronto automobilistico, con la Sagra dei Maccheroni ed il concerto dell’artista Giovanni Tripodi, entrambi organizzati nella Piazza principale di Bagaladi come bellissima anteprima dell’attesa sfida, che vedrà al via molte decine di auto da corsa provenienti da tutta la Calabria e dalla dirimpettaia Sicilia, grazie anche alla consolidata sinergia organizzativa con il team siciliano “Salerno Eventi”, di Nando Salerno. Già confermata infatti l’adesione di numerosi specialisti delle corse su strada delle più importanti scuderie limitrofe, con la partecipazione al Trofeo Giuseppe Cuzzola, anche di campioni italiani e di pluri campioni regionali. La gara sarà trasmessa in diretta Facebook dalla pagina RacingLife.it.