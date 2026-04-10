Vis Basket Reggio Calabria ci prova, ma Myerscough è una corazzata. I padroni di casa della VIS Basket Reggio Calabria hanno lottato con orgoglio in un match durissimo contro il Myerscough College

Il PalaCalafiore e la rinnovata palestra “Piero Viola” hanno acceso i riflettori sulla fase finale della European Youth Basketball League Under 20. Dodici squadre da 7 nazioni (USA ed Europa) si contendono il titolo più prestigioso del basket giovanile continentale, e la prima giornata ha subito regalato spettacolo, sorprese e grandi emozioni.

I risultati della prima giornata:

Rens United (USA) – TSA/Reinar Halliku (Est) 99-95

Rustavi (GEO) – Levice (SVK) 67-70

BC Prievidza (SVK) – BVBS (LV) 76-89

VIS Reggio (ITA) – Myerscough College (Eng) 53-105

IBA (INT) – Rens United (USA) 71-81

Il big match d’apertura: Rens United piega Reinar nel finale A inaugurare le Superfinal è stato subito un thriller tra gli estoni del TSA/Reinar Halliku e gli americani del Rens United. Gli ospiti baltici hanno condotto per tre quarti, sfiorando il clamoroso upset. Ma nel quarto periodo la fisicità e l’atletismo degli USA, guidati da coach Jamaal Womack (vecchia conoscenza del basket reggino), hanno fatto la differenza: difesa più aggressiva, giocate clutch e maggiore freschezza hanno stancato gli estoni. Vittoria per Rens United, che incamera i primi due punti del torneo.

VIS Basket Reggio Calabria ci prova, ma Myerscough è una corazzata. I padroni di casa della VIS Basket Reggio Calabria hanno lottato con orgoglio in un match durissimo contro il Myerscough College. I ragazzi di coach Pierotti hanno provato a tenere testa agli inglesi, ma la superiorità fisica e l’intensità offensiva degli ospiti hanno preso il sopravvento. Finale 53-105: un punteggio pesante che però non cancella la bella prestazione dei calabresi, applauditi dal pubblico di casa.

Nel dopo-partita, il coach del Myerscough si è mostrato entusiasta dell’esperienza italiana:

«Reggio è bellissima, si vede anche l’Etna! Abbiamo alcuni genitori al seguito e per loro, per noi e per i ragazzi è molto bello. Una cultura tranquilla, il paesaggio stupendo… Questa mattina io e il mio assistant coach Lewis abbiamo passato tempo a goderci la vista. Veramente bellissimo».

Ha elogiato la VIS per aver combattuto fino alla sirena e ha promesso: «Vi vedranno in UK», visto che la partita è stata trasmessa in Inghilterra. Per i suoi ragazzi è stato un ottimo esordio tra rimbalzi offensivi e un attacco fluido.

Il Pianeta Viola torna a respirare basket: Rens United batte anche l’IBA Sul parquet ex-Massimo Mazetto è scesa l’IBA di coach Teoman Alibegovic (ex Fortitudo Bologna, Trieste, Udine) contro il Rens United, per la seconda volta sul parquet quest’oggi. Partita combattuta e di alto livello: gli americani hanno vinto 81-71 e, con due successi su due, si sono già qualificati per le semifinali. Un grande match che ha fatto rivivere al palazzetto le emozioni dei tempi d’oro del Basket reggino.

Le altre gare Nel pomeriggio si sono disputate anche Rustavi (GEO) – Levice (SVK) 67-70 e BC Prievidza (SVK) – BVBS (LV) 76-89: due partite equilibrate che hanno confermato il livello altissimo del torneo, con le squadre slovacche e lettoni che hanno mostrato buone rotazioni e intensità difensiva.

Atmosfera da grande evento. Il PalaCalafiore e la Palestra “Piero Viola” hanno vissuto una giornata di festa. Reggio Calabria si conferma capitale del basket giovanile europeo per questi quattro giorni (9-12 aprile), tra sport di alto livello e promozione del territorio, con lo sfondo dello Stretto e dell’Etna a fare da cornice perfetta.

Le semifinali si avvicinano e lo spettacolo è appena iniziato.