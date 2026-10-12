La Myenergy Reggio Calabria torna al successo e lo fa su uno dei campi più impegnativi del girone A di Serie B Nazionale Old Wild West. Nella terza giornata di campionato, la formazione guidata da coach Michele Carrea supera la Rucker San Vendemiano per 83-85, al termine di una gara intensa, condotta per lunghi tratti dai neroarancio e decisa soltanto negli ultimi secondi.

Una vittoria importante per la classifica e per il morale, che arriva dopo la battuta d’arresto casalinga contro Fiorenzuola e restituisce l’immagine di una squadra capace di reagire, interpretare con personalità una trasferta complicata e trovare risorse tecniche e caratteriali nei momenti decisivi.

La Myenergy parte con determinazione, affidandosi subito a Daniel Love, protagonista dei primi cinque punti reggini. La Rucker risponde con Brekic e Abega, sfruttando la precisione dalla lunga distanza e si porta avanti. La Viola non perde lucidità, trova risorse importanti dalla panchina con Calvellini e Marini e ribalta l’inerzia del confronto. È proprio Calvellini, con una spettacolare tripla sulla sirena, a firmare il 21-25 che chiude il primo quarto.

Nel secondo periodo la formazione di Carrea alza ulteriormente il livello della propria produzione offensiva. Marini si fa sentire sotto canestro, Markovic colpisce dall’arco e Love continua a rappresentare un riferimento costante per l’attacco neroarancio. San Vendemiano prova a rimanere in scia, ma la Viola risponde con continuità e trova ancora in Calvellini una conclusione pesante nel finale di frazione. All’intervallo lungo il punteggio è di 39/48.

Al rientro dagli spogliatoi Reggio Calabria conserva il controllo della partita. Donadoni si mette in evidenza con soluzioni offensive di qualità, Taflaj garantisce presenza e concretezza, mentre Love continua a colpire la difesa veneta. La Rucker tenta più volte di ricucire lo strappo affidandosi soprattutto ad Abega, ma i neroarancio riescono a mantenere il vantaggio. Il terzo quarto si chiude sul 61-70. Nella frazione il brutto infortunio a Tommaso Marangoni della Rucker.

Gli ultimi dieci minuti cambiano però il volto della gara. San Vendemiano aumenta l’intensità difensiva e trova in Da Campo e Brekic i protagonisti della rimonta. La Myenergy fatica maggiormente a trovare fluidità offensiva, ma riesce a costruire canestri fondamentali con Marini, Donadoni e capitan Romeo.

Proprio Romeo firma una tripla pesantissima nel momento di massima pressione dei padroni di casa. Taflaj risponde ancora presente e, nel finale, realizza il libero dell’83-85. La Rucker dispone degli ultimi tentativi per ribaltare il risultato, ma le conclusioni dalla distanza di Da Campo non trovano il bersaglio.

La sirena consegna alla Viola due punti preziosi e una vittoria di grande significato.

La Myenergy costruisce il successo soprattutto attraverso la qualità delle proprie scelte offensive nei primi tre quarti e una distribuzione delle responsabilità che consente a coach Carrea di trovare contributi importanti da diversi elementi del roster.

Daniel Love è il miglior realizzatore neroarancio con 20 punti, frutto di una prestazione efficace sia in penetrazione sia dalla lunga distanza, dove chiude con un significativo 3/5.

Fondamentale il contributo di Alessio Donadoni, autore di 12 punti e 4 assist, così come quello di Matteo Calvellini, che realizza 10 punti in 17 minuti, confermandosi una risorsa preziosa nelle rotazioni.

In doppia cifra anche Celis Taflaj con 10 punti, mentre Leonardo Marini offre una prova di sostanza con 9 punti e 8 rimbalzi, risultando determinante anche nella gestione delle difficoltà legate ai falli nel reparto lunghi.

La Viola mostra buone percentuali dal campo, con il 47% da due e il 46% da tre punti.

Il parziale di 22-15 subito nell’ultima frazione evidenzia margini di crescita nella capacità di amministrare il vantaggio, ma non cancella il valore di una prestazione che testimonia la volontà del gruppo di reagire immediatamente alle difficoltà.

Per la squadra di coach Carrea arriva così la seconda affermazione esterna in altrettante trasferte, dopo il successo all’esordio sul campo di Treviglio.

Il tabellino

Rucker San Vendemiano – Myenergy Reggio Calabria 83-85

Parziali: 21-25, 19-23, 21-22, 22-15.

Rucker San Vendemiano: Abega 24, Da Campo 20, Brekic 20, Onojaife 12, Barattini 4, Magro 3, Morici 0, Chapelli 0, Marangoni 0, Kekovic 0, Mazzer 0.

Myenergy Reggio Calabria: Love 20, Donadoni 12, Taflaj 10, Calvellini 10, Marini 9, Romeo 8, Markovic 8, Diouf 4, Abati Touré 3, Clark 1.