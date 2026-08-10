Il Mondo della Cadi Antincendi Futura scalpita per l’inizio del nuovo anno sportivo.

Il 24 agosto, invece, inizierà la preparazione.

Prima assoluta con i colori giallo-blu per il Mister Sylvio Rocha che, questa è una bella novità, verrà supportato da Peppe Alfarano, lieto ritorno in giallo-blu e già nuovo allenatore dell’Under 19 nazionale Campionessa di Calabria.

Per Rocha, si tratta di una nuova panchina, dopo undici anni sempre con gli stessi colori, un’operazione da record, con la Came Treviso in Serie A.

Lo Staff tecnico si avvarrà, come sempre, dell’esperienza del Direttore Tecnico Angelo Saccà.

La preparazione verrà condotta dal preparatore Andrea Siclari.

Dopo il bronzo italiano, il Mister Peppe Scopelliti è stato confermato sulla panchina della selezione Under 17.

L’esordio in campionato, all’interno di un girone che è permeante in tutta la penisola, avverrà a Formia, il 19 settembre 2027.

Il giorno delle partite interne dei giallo-blu è confermato al Venerdì alle ore 19:30 ma l’esordio assoluto sarà in un inedito martedì, il 22 settembre contro Sulmona.

Le conferme: del portiere Paolo Parisi, Peppe Scopelliti, Christian Melito, Pedro Mendes, Simone Minnella, Kadu, Andrea Falcone, Domenico Turiano,Humberto Honorio, Eriel Pizetta, Andrea Cambareri Alessandro Squillaci e Jean Carlos Cividini.

La new entry, invece, è il brasiliano Christian Xavier Dos Santos, proveniente dalla Elledì Fc