Miglior test non ci poteva essere alla prima in amichevole della Cadi Antincendi Futura , la prima del nuovo corso Sylvio Rocha.

L’avversaria, l’Icierre Lamezia ha dimostrato di essere un club agguerrito, abile in copertura, nelle ripartente e non solo, team che parteciperà da neopromossa al campionato di Serie B.

Termina 8-3 per i giallo-blu con il pubblico del Palattinà che ha iniziato a riempire come si deve gli spalti.

Parisi in porta, Cambareri, Dos Santos.Pizetta e Capitan Cividini nel quintetto iniziale.

La sblocca dopo nove minuti Andrea Cambareri sfruttando un'ingenuità lametina.

A 4.34dal termine raddoppia Honorio accanto a tante palle gol.

Nel secondo tempo, doppietta di Kadu in meno di un minuto.

La doppietta la scrive a referto anche Honorio,che, durante la gara, avrà l’emozione di giocare con il figlio Lorenzo.

Dopo il gol dell’Icierre, sarà ancora Honorio a firmare il 6-1.

A dieci minuti dal termine, alternanza tra portieri: prima il giovane siciliano Matteo Cicciarella, attualmente aggregato, poi l’ex Piraino e poi ancora il giovane De Lorenzo.

Ci sarà tempo per altri due gol dell’Icierre, la tripletta di Kadu un gran gol su schema e il sigillo finale 8-3 di Domenico Turiano.

Il 9 settembre alle ore 18, sempre al Palattinà, i giallo-blu replicheranno contro la Reggio Calabria Calcio a 5.