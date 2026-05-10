La Cadi Antincendi Futura continua a scrivere la storia e vola in finale playoff del girone B di Serie A2 Elite di calcio a 5. La formazione reggina ha eliminato la New Taranto nel doppio confronto del primo turno della post season del girone B, conquistando così l’accesso all’ultimo atto del raggruppamento e mantenendo vivo il sogno promozione in Serie A.

Dopo l’1-1 conquistato in Puglia nella gara d’andata dello scorso 2 maggio, i calabresi hanno pareggiato 2-2 dopo i tempi supplementari davanti al pubblico del Palattinà, staccando il pass per la finale grazie al miglior piazzamento ottenuto al termine della regular season.

Una sfida intensa, combattuta e ricca di emozioni, che ha premiato la determinazione della squadra del presidente Nino Mallamaci. La Futura centra così il miglior risultato della propria storia e adesso si giocherà l’accesso alla finalissima contro il Giovinazzo C5, con ritorno previsto in Calabria. Chi vincerà andrà ad affrontare la vincente del girone A per l’atto conclusivo dei play off.

Davanti ad un palazzetto gremito, i reggini hanno sfiorato più volte il vantaggio in avvio con Pizetta e Minnella, colpendo anche due legni. Nel momento migliore dei padroni di casa, però, è stata Taranto a passare in vantaggio con Espindola sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Immediata la risposta della Futura, che ha trovato l’1-1 con Scopelliti, ancora una volta da situazione da fermo.

Nella ripresa il match è rimasto equilibrato e ad alta intensità. A poco più di quattro minuti dalla sirena Paolo Parisi ha fatto esplodere il Palattinà con il gol del 2-1 che sembrava poter chiudere la contesa. La New Taranto, però, non ha mollato e ha trovato il pari con Giannace a meno di due minuti dal termine, trascinando la gara ai supplementari.

Nei tempi extra la stanchezza si è fatta sentire, ma la Futura ha resistito con ordine e sacrificio, sfiorando anche il colpo del ko con una punizione di Pizetta. Decisivi gli interventi difensivi di Scopelliti, Falcone e dello stesso Pizetta nel finale. Al triplice fischio è esplosa la festa dei reggini, che migliorano il traguardo raggiunto nella passata stagione e adesso vedono sempre più vicino il sogno Serie A.