I giallo-blu proveranno a chiudere, da imbattuti, il girone regolare di Calabria. 42 punti, 14 successi su 14 partite: 142 gol fatti e solo 12 subiti
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«Il meglio alla fine. Oggi, ultima giornata, decisiva. Emulando i compagni di squadra dell’Under 19 – si legge nella nota stampa – i giallo-blu della Cadi Antincendi Futura proveranno a chiudere, da imbattuti, il girone regolare di Calabria. 42 punti, 14 successi su 14 partite: 142 gol fatti e solo 12 subiti.
Alle 19.15 al Palattinà. Si gioca l’atto finale del campionato Under 17. Oggi è finale vera non scritta ma effettiva. Sfida alla Gallinese che ricopre il secondo posto in classifica con i medesimi punti, 134 fatti, 22 subiti ed una sola sconfitta.
Nella gara di andata, infatti, vinsero i ragazzi di Mister Peppe Scopelliti, in trasferta 1 a 2 frutto dei gol di Domenico Turiano e Lorenzo Honorio. Una sfida da non perdere».