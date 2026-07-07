L'iniziativa promossa da Atelico Sport e Saucony ha coinvolto giovani, appassionati e rappresentanti del mondo dell'atletica, trasformando la corsa in un momento di benessere, condivisione e valorizzazione del territorio

Una grande e coinvolgente partecipazione di giovani e una profonda condivisione di quei valori autentici che solo lo sport sa esaltare. Si è concluso con un bilancio oltremodo positivo l'appuntamento con lo «Shoe Test & Run» organizzato da Atelico Sport in collaborazione con Saucony, che la scorsa domenica 5 luglio ha animato il cuore di Cittanova. La manifestazione ha offerto uno scenario suggestivo, snodandosi tra le bellezze del centro cittadino, la splendida cornice della storica Villa Comunale e la natura incontaminata del parco in località Torre, dove i partecipanti hanno potuto godere di una rigenerante corsetta tra gli ulivi.

Quella di Cittanova rappresenta la seconda tappa di un progetto più ampio, dopo il felice esordio dello scorso 28 giugno a Rizziconi. L'idea nasce dall'intuizione e dall'energia di un gruppo di giovani del territorio che hanno deciso di mettersi in gioco per stimolare le comunità locali rispetto alla cultura dello sport e, in particolare, della corsa, attraverso i valori sani della condivisione e del benessere fisico. Anziché legarsi a un solo comune, il team ha partorito un format itinerante e ambizioso, concepito per viaggiare di piazza in piazza con l’obiettivo di coinvolgere progressivamente sempre più realtà dell’intero territorio calabrese.

La giornata ha visto la partecipazione e il sostegno di importanti rappresentanti dell'atletica e dell'associazionismo locale. Tra i presenti, il presidente dell’ASD Running Palmi, Giuseppe Guadosio, che ha espresso parole di grande apprezzamento per un’iniziativa capace di unire l'aspetto tecnico al forte coinvolgimento sociale attraverso la corsa su strada, auspicando che appuntamenti simili possano ripetersi con frequenza.

Sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso il fondatore del gruppo Scirocco Pacers Run Club, Federico Denisi, che, nonostante un recente infortunio, ha voluto essere presente a tutti i costi per testimoniare l'importanza dell'evento come potenziale volano e apripista per una rete diffusa tra i comuni calabresi. Nel suo intervento, ha ricordato lo spirito profondo che muove queste giornate, riassunto in un messaggio potente: «Qui non si corre per essere migliori degli altri, ma per diventare una versione migliore di se stessi».

Preziose e stimolanti sono state anche le parole del coach Kiko Catananti, che con la professionalità e l'empatia che lo contraddistinguono ha saputo motivare e trascinare tutti i presenti. Il coach ha esortato i partecipanti a credere sempre nelle proprie potenzialità, ricordando che ognuno di noi è molto più coraggioso di quanto pensi e decisamente più capace di quanto immagini.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Atelico Sport e a Saucony, il cui supporto tecnico e logistico è stato fondamentale per la perfetta riuscita della manifestazione, permettendo ai partecipanti di testare materiali all'avanguardia. Grazie all'impegno sinergico di organizzatori, partner ed esperti, ognuno ha saputo dare un contributo unico per rendere questa giornata memorabile. Quello che è nato come un piccolo test sul campo si è già trasformato in un format solido, ambizioso e assolutamente replicabile, pronto a contagiare di entusiasmo tutta la Calabria.