Un colpo da grande squadra per blindare la zona playoff e dare un segnale nitido al campionato. La Palmese espugna il campo dell'Isola Capo Rizzuto per 0-1 nel sesto turno di Eccellenza, regalandosi la seconda vittoria consecutiva e arrampicandosi a quota 11 punti in classifica. A decidere una gara intensa e combattuta è stata la zampata allo scadere del novantesimo di Etuss, arrivata a premiare la caparbietà e la fame della formazione neroverde.

Nel post-partita, mister Massimo Brasile ha espresso grande soddisfazione per la prova dei suoi, evidenziando la tenuta mentale e la cura dei dettagli tattici che hanno portato ai tre punti.

«Sofferto ma meritato: squadra tenace e concentrata»

Il tecnico ha esordito sottolineando il carattere mostrato dal gruppo nell'andare a prendersi il successo a un passo dal triplice fischio: «Diciamo che è stata una partita sofferta ma, allo stesso tempo, credo che la vittoria sia stata meritata – ha dichiarato mister Brasile –. Abbiamo trovato il gol decisivo al novantesimo perché la mia squadra ci ha sempre creduto e ha voluto fortemente questa vittoria importantissima».

Un'affermazione costruita con ordine e disciplina tattica nella propria metà campo, neutralizzando le armi principali dei padroni di casa: «Siamo stati bravi in fase difensiva, non concedendo nulla a loro: l'avevamo preparata bene proprio sotto questo aspetto. Ci aspettavamo le loro ripartenze, ma siamo rimasti tenaci e non abbiamo sbagliato praticamente nulla».

«Strada lunga, ma la rotta è quella giusta»

Il secondo successo di fila proietta la Palmese nei quartieri alti della graduatoria, ma Brasile tiene alta la concentrazione per il prosieguo del torneo: «Sappiamo bene che la strada da percorrere è ancora lunga – ha concluso l'allenatore neroverde – ma la prestazione di oggi dimostra che siamo sulla rotta giusta».