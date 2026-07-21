Dopo il grande lavoro delle ultime stagioni, culminato con la finale promozione persa due anni fa e lo stop in semifinale nella scorsa annata agonistica, la Dierre Basketball Reggio Calabria guarda avanti e lancia la sfida per il prossimo campionato di Serie C Unica Calabria-Sicilia (2026-2027).

I bianco-blu guidati dal presidente Roberto Filianoti ripartono con rinnovate ambizioni e mettono a segno un colpo interessante ed intrigante per la panchina: il nuovo Responsabile Tecnico e Head Coach della prima squadra è Dario Lo Storto.



Profilo giovane ma dall'esperienza pluriennale, coach Dario Lo Storto vanta oltre 17 anni di carriera consecutivi nel basket d’élite italiano, muovendosi con successo sia tra le prime squadre senior che nei settori giovanili d’eccellenza. Il suo curriculum parla chiaro: fresco vincitore nel 2026 del Campionato Italiano Under 19 Gold e insignito della prestigiosa palma di "Allenatore dell'Anno" FIP per meriti tecnici e gestione del gruppo, Lo Storto porta a Reggio Calabria una cultura del lavoro orientata all'alta prestazione e al risultato.



Nel suo percorso lavorativo figurano piazze e settori giovanili di primo piano del panorama lombardo e nazionale, tra cui Olimpia Milano (dove ha ricoperto il ruolo di Scout Tattico prima squadra in Serie A ed Eurolega), Aurora Desio, Urania Milano, Gallarate, Basket Cernusco, GEAS e College Novara. Ha inoltre collaborato stabilmente con lo staff delle Squadre Nazionali FIP e con le Selezioni Regionali, conquistando numerosi successi nei principali tornei giovanili italiani (Trofeo delle Regioni, Fabbri, Ludec, Bulgheroni).



Oltre alle riconosciute doti tattiche e di leadership, Dario Lo Storto porta in dote una preparazione accademica e scientifica di altissimo livello: laureato in Scienze Motorie e specializzato in Massoterapia (MCB) e Terapia Manuale, il neo coach integra la metodologia di campo con il controllo scientifico dei carichi di lavoro e la prevenzione degli infortuni.



Con questo innesto, la società del presidente Roberto Filianoti dimostra ancora una volta di voler recitare un ruolo di primissima fascia nel competitivo torneo interregionale calabro-siculo. L'ingaggio di Lo Storto rappresenta un chiaro segnale della volontà di coniugare la crescita dei giovani talenti con il raggiungimento dei traguardi più ambiziosi.