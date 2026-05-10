L’ASD La Nostra Valle Rempicci conquista la salvezza e mantiene la categoria C2 maschile di calcio a 5 al termine di una stagione intensa e combattuta. Un traguardo accolto con soddisfazione dalla società, che vede premiato il lavoro portato avanti nel corso dell’anno tra sacrifici, impegno e spirito di gruppo.

Determinante il contributo dell’intera rosa, protagonista di un campionato affrontato con continuità e carattere anche nei momenti più delicati della stagione. La squadra ha saputo reagire alle difficoltà, riuscendo a centrare l’obiettivo della permanenza in categoria.

Un risultato condiviso anche con lo staff tecnico composto da Davide Oliveri e Antonio Russo, che hanno guidato il gruppo durante il campionato, e con la dirigenza guidata dal presidente Antonino Nucera, impegnata nella gestione organizzativa della società.

Per il club si tratta di una base da cui ripartire in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di continuare a rappresentare il territorio nel campionato di C2 e consolidare il percorso di crescita della società.