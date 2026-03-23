«Quello appena trascorso è stato un altro fine settimana all’insegna della grande pallavolo. Al palazzetto dello Sport “Eunice Kennedy Shriver di Siderno è andata in scena la final four di Coppa Calabria – Sensation Profumerie di serie C maschile, Memorial “Giancarlo Naso”. A conquistare l’ambito trofeo, organizzato dal comitato regionale della Fipav Calabria, è stata la Pallavolo Milani Rende che in finale ha battuto l’Olimpia Pallavolo 1978 Bagnara con il punteggio di 0-3 (23-25, 18-25, 24-26).

Una finale bellissima – si legge nella nota stampa di Fipav Calabria – con un pubblico numeroso e caloroso che è accorso nella Locride per assistere ad una partita che ha regalato emozioni e pathos. Già da sabato, con le semifinali (le perdenti sono state la Volo Virtus Lamezia e la Diper Jolly Cinquefrondi) si è assistito a sfide entusiasmanti con l’atto finale che ha visto la squadra gialloblù di coach Serpa vincere l’edizione 2026 della Coppa. Un fine settimana spettacolare che segue quello vissuto a Reggio Calabria con la Coppa Calabria – Sensation Profumerie di serie C femminile, Memorial “Sergio Sorrenti” vinta da un’altra compagine della provincia di Cosenza, la Pallavolo Rossano Asd.

Tornando a Siderno, è doveroso sottolineare la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali sia a livello politico che sportivo. Presenti il sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, il consigliere delegato allo Sport del comune di Siderno, Davide Lurasco, la consigliera comunale di Siderno, Anna Maria Felicità, il presidente del Coni Calabria, Tino Scopelliti, il delegato provinciale Coni della Locride, Salvatore Papa, il consigliere federale della Federazione Italiana Pallavolo, Marco Mari, i presidenti dei comitati territoriali della Fipav di Reggio Calabria e Cosenza, Domenico Panuccio e Giovanni Guida, i consiglieri regionali della Fipav Calabria, Francesco Aulicino e Vincenzo Carrozza. Presenti alla cerimonia di premiazione anche i rappresentanti del main sponsor della manifestazione, la Sensation Profumerie: l’amministratore delegato Loredana Calabrò e il direttore commerciale Fabrizio Cipolla.

Grande gioia anche per i successi individuali e i riconoscimenti agli atleti:

Premio fair-play: Luciano Azzarà (Olimpia Pallavolo 1978 Bagnara);

Premio miglior libero: Luciano Azzarà (Olimpia Pallavolo 1978 Bagnara);

Premio miglior centrale: Fabio Ruggiero (Pallavolo Milani Rende);

Premio miglior palleggiatore: Giacomo Totera (Pallavolo Milani Rende);

Premio miglior schiacciatore: Niccolò Pisani (Pallavolo Milani Rende)

Premio miglior giocatore: Mirco Persico (Pallavolo Milani Rende).

Ora il prossimo appuntamento è per il prossimo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 marzo, a Cetraro dove andrà in scena la Coppa Calabria – Sensation Profumerie di serie D maschile, Memorial “Giancarlo Naso”», conclude la nota di Fipav Calabria.