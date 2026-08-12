Parte domenica 30 agosto la fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2026/2027. Il Comitato Regionale Calabria ha ufficializzato il tabellone della competizione, che vedrà ai nastri di partenza le 16 squadre del campionato di Eccellenza e le 32 formazioni di Promozione, suddivise in 16 triangolari. La prima giornata è in programma domenica 30 agosto alle 16, mentre la seconda e la terza giornata si disputeranno rispettivamente mercoledì 2 e domenica 6 settembre. Al termine della fase a gironi, le otto squadre vincitrici accederanno al secondo turno.

Confermato anche per la nuova stagione l'obbligo di schierare per tutta la durata delle gare almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2007 e uno nato dal 1° gennaio 2008 in poi. Il secondo turno, articolato su gare di andata e ritorno, è in calendario il 23 settembre alle 15.30 e il 7 ottobre alle 15. I quarti di finale si giocheranno il 28 ottobre e l'11 novembre alle 14.30, mentre le semifinali sono previste il 25 novembre e il 9 dicembre.

La finale regionale, in gara unica su campo ancora da definire, è fissata per mercoledì 6 gennaio 2027 e metterà in palio l'accesso alla fase nazionale della 61/a edizione della Coppa Italia Dilettanti.

Questo il quadro dei 16 triangolari: nel primo girone Trebisacce, Cassano Sybaris e Silana; nel secondo Rossanese, Corigliano Marca e Virtus Acri; nel terzo Db Rossoblu Luzzi, Bisignano e Kratos Bisignano; nel quarto Plm Morrone, San Fili e Soccer Montalto; nel quinto Paolana, City Rende e Scalea; nel sesto Sersale, Cotronei e Mesoraca; nel settimo Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto e Scandale; nell'ottavo Soriano, Campora e Pino Donato Taverna.

Completano il tabellone il nono girone con Virtus Rosarno, Atletico Maida e Pizzo; il decimo con Palmese, Comprensorio Capo Vaticano e Rosarnese; l'undicesimo con Deliese, Sporting Cittanova e Sporting Polistena; il dodicesimo con Gioiosa Jonica, Roccella e San Nicola Chiaravalle Soverato; il tredicesimo con Reggio Ravagnese, Catona e Val Gallico; il quattordicesimo con Admo Pro Pellaro, Polisportiva Bovese e Polisportiva Melitese; il quindicesimo con Reggio Calabria Pellaro, Africo e Bovalinese e il sedicesimo con Brancaleone, Associazione Calcistica Siderno e Locri.

Nella prima giornata spiccano Silana-Trebisacce, Corigliano Marca-Rossanese, Kratos Bisignano-Db Rossoblu Luzzi, Soccer Montalto-Plm Morrone, City Rende-Paolana, Cotronei-Sersale, Rocca di Neto-Isola Capo Rizzuto e Pino Donato Taverna-Soriano.

Completano il programma Atletico Maida-Virtus Rosarno, Rosarnese-Palmese, Sporting Polistena-Deliese, Roccella-Gioiosa Jonica, Val Gallico-Reggio Ravagnese, Polisportiva Bovese-Admo Pro Pellaro, Bovalinese-Reggio Calabria Pellaro e Locri-Brancaleone.

La formula prevede che in ogni giornata una delle tre squadre osservi un turno di riposo. Il cammino verso la finale del 6 gennaio è dunque pronto a partire, con Eccellenza e Promozione chiamate subito al primo confronto ufficiale della nuova stagione.