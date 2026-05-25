C’è un pezzo di Calabria che sogna in grande e che, da oggi, veste ufficialmente i colori dell'Italia più prestigiosa. Costantino Favasuli, il talento 22enne originario di Africo e colonna della corsia giallorossa, ha ricevuto la chiamata che ogni calciatore attende per una vita: la convocazione nella Nazionale italiana maggiore. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha sciolto le riserve per il doppio impegno amichevole di giugno, inserendo il nome dell’esterno del Catanzaro nella lista dei convocati per le sfide internazionali contro il Lussemburgo (in programma il 3 giugno) e la Grecia (prevista per il 7 giugno). Un’ascesa verticale, quella del ragazzo di Africo, che ha saputo imporsi nel campionato cadetto a suon di chilometri, cross e una maturità tattica fuori dal comune per la sua età.

In via Gioacchino da Fiore la notizia è stata accolta con un misto di orgoglio e commozione. Il Catanzaro ha infatti voluto esprimere pubblicamente la propria soddisfazione attraverso una nota ufficiale, sottolineando come questo traguardo rappresenti il giusto premio per il percorso di crescita costante e le ottime prestazioni offerte da Favasuli durante tutta la stagione all'ombra del "Ceravolo". «Per il calciatore si tratta di un importante riconoscimento che premia il lavoro svolto» si legge nel comunicato del club, che si è stretto attorno al suo gioiello augurandogli di vivere questa avventura in azzurro con tutto l'entusiasmo e l’orgoglio che merita un palcoscenico di tale portata. Per Favasuli non sarà solo una trasferta internazionale, ma l'occasione di dimostrare che il grande calcio può passare anche per le piazze passionali del Sud, portando un po' di "sangue calabrese" nel cuore della Nazionale.