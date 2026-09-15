Si è conclusa la 51ª Coppa Città di Mori (TN) di Dama Internazionale presso la sala comunale Galetera, uno degli appuntamenti più importanti del calendario damistico nazionale e internazionale.

Organizzata dal presidente del locale circolo, Riccardo Agosti, con la collaborazione dei suoi iscritti manifestazione ha richiamato 49 atleti provenienti da tutta Italia [Bergamo, Bova Marina (RC), Brescia, Cuneo,Latina, Lecce, Livorno, Mori (TN), Pordenone, Reggio C., Trieste, Udine,Verona], Israele, Ucraina, Costa d'Avorio e Senegal, offrendo un fine settimana all'insegna dello sport, della competizione e dello scambio culturale tra giocatori di diverse nazionalità.

Il programma ha previsto ben tre specialità di gara: il torneo a coppie, il torneo blitz e il tradizionale torneo standard, che hanno messo alla prova le capacità tecniche e strategiche dei partecipanti in differenti formule di gioco.

A rappresentare la Calabria in tutte le specialità sono stati: Vincenzo Mandalari (ASD Dama Bovese “Luigi Condemi”di Bova Marina), Giovanni Martino (C.D. Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria), Domenico Martino (C.D. Nuovi Orizzonti di Reggio Calabria).

Buone le prestazioni del giovanissimo talento Vincenzo Mandalari, eccellenti con la conquista del podio per Domenico Martino (secondo posto terzo gruppo open) e Giovanni Martino (terzo posto terzo gruppo open).

I giovanissimi Calabresi si confermano tra le giovani promesse più interessanti con risultati che certificano il loro costante percorso di crescita agonistica.

La trasferta Trentina è stata arricchita anche da un importante momento di formazione.

Nelle giornate di giovedì e venerdì, infatti, si è svolto uno stage tecnico della Nazionale Italiana di Dama, rivolto agli atleti e finalizzato all'approfondimento degli aspetti tecnici, tattici e mentali della disciplina.

Lo stage è stato condotto dai direttori tecnici della Nazionale italiana, Daniele Bertè e Gabriele D'Amora, che hanno guidato i partecipanti attraverso sessioni di studio, analisi delle partite e confronti sulle più moderne metodologie di preparazione agonistica.

A completare il percorso formativo è stata la presenza della psicologa dello sport Alice Accornero, che ha affrontato temi fondamentali quali la gestione delle emozioni, la concentrazione e l'approccio mentale alla competizione, aspetti sempre più determinanti negli sport della mente.

La 51ª Coppa Città di Mori si conferma così una manifestazione di alto profilo, capace di unire agonismo, crescita tecnica e amicizia tra giocatori provenienti da differenti realtà internazionali.

Alla presenza del delegato Regionale del Trentino della federazione Italiana Dama, Nunzio Gaglio, il presidente Nazionale della disciplina Carlo Bordini si è complimentato con i giovani damisti calabresi per l’impegno mostrato ed i risultati ottenuti.

Per la provincia di Reggio Calabria e per il movimento damistico giovanile regionale, i risultati ottenuti dai reggini costituiscono motivo di soddisfazione e un incoraggiamento a guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti nazionali e internazionali.