Si continua a sognare a occhi aperti in casa Deliese. Nell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, la formazione amaranto supera l'Isola Capo Rizzuto e centra l'ottavo risultato utile consecutivo: un vero e proprio ottovolante per la neopromossa guidata da mister Andrea Parentela, che consolida il secondo posto portandosi a un solo punto di distanza dalla capolista Dbr Luzzi. A Delianuova va in scena una gara vibrante e ricca di gol, chiusa sul 3-2 grazie ai sigilli di Isma, Tedesco e Romano, che rendono vana la doppietta ospite firmata da Kone.

L'analisi del match: grande reazione dopo il calo nella ripresa

Nel post-partita a prendere la parola è un soddisfatto direttore sportivo Antonio De Giorgio, che ripercorre le diverse fasi di una sfida combattuta fino all'ultimo respiro: «Nel primo tempo siamo partiti bene e poteva finire anche con più di un gol di vantaggio. Nella ripresa siamo rientrati con un ritmo un po' blando e, quando è così, il calcio ti punisce: difatti loro sono riusciti a pareggiare. Da parte nostra però c'è stata una grande reazione che ci ha portato sul 2-1 e poi sul 3-1. Verso la fine ci siamo complicati la vita a causa del loro gol che ha riaperto la sfida, ma nel complesso è stata una prestazione importante contro una squadra che ha dei valori e che sono certo uscirà dalle zone basse della classifica».

Classifica da capogiro, ma nessun volo pindarico

Nonostante un cammino da big assoluta per una matricola della categoria, De Giorgio mantiene saldamente il timone sull'obiettivo primario della società: «La classifica la guardiamo, saremmo ipocriti a dire il contrario, ma dobbiamo restare tranquilli e arrivare il prima possibile a quota 40 punti. Se pensiamo di essere fenomeni non andiamo da nessuna parte».