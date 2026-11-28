Dopo la vittoria con Marsala, dopo il turno di riposo, i biancoblù viaggiano verso Ribera per il confronto al vertice.

È il giorno del big match assoluto. La Dierre Basketball Reggio Calabria torna in campo per una gara importante per capire le ambizioni dei biancoblù. Prima contro seconda: i reggini inseguitori sfidano la quotata Ribera Knights Basketball nella sfida che vale la vetta del ranking.

Si gioca al palasport di Ribera alle ore 18. Dirigeranno l’incontro Giorgio Palazzolo di Partinico e Gabriele Pipitone di Palermo. Per chi non potrà essere presente, la gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Ribera Knights Basketball.

La Ribera Knights si presenta a questo appuntamento con tutte le carte in regola. Neopromossa dal cuore caldo, è una competitor seria per la promozione in B2. Il tiratore marchigiano Scavolini è la punta di diamante del roster, mentre Frolov, ex Gela, offre forza e sostanza sotto le plance. Coach M’sakni, confermato alla guida della squadra, può vantare sulle triple di un altro ex Gela, al Castanea nella passata stagione, Kabir Husam, i centimetri di Petrushevski, l’atletismo di Niang e la regia dinamica dell’ex Benny Epifani. Cuffaro è una garanzia, così come Bellavia, Addalia e Trupia: certezze assolute per un gruppo che finora ha comandato il ranking insieme a Castanea e Alfa.

La classifica racconta di un equilibrio serrato: Ribera guida insieme a Castanea e Alfa, mentre a soli due punti inseguono Comiso, Cefalù e la Dierre. Un groppone vicinissimo alla vetta che rende ogni partita uno snodo cruciale.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre alle 18: il grande basket non aspetta.

Palla a due alle 18, diretta YouTube. Arbitri Palazzolo e Pipitone.