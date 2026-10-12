Prima sconfitta stagionale per la Dierre che cede il passo a cospetto del fattore campo, il grande tifo e la voglia di riscatto del Siracusa.

Prova combattiva, sempre in rimonta, impattando sul 70 pari sul finale: la zampata finale, però sarà dei locali.

La cronaca

Parte forte Siracusa con un gioco da tre punti dell’ex Miciulis ed una tripla di D’Agostino. Il primo canestro Dierre arriva da Misolic. La tripla di Indelicato avvicina il club ospite. Il quarto procede sui binari dell’equilibrio.(11-9). Con la tripla dk D’Arrigo ed il canestro di Miculis, Siracusa scava un break(14-9). Il primo quarto termina 18 a 16 con Reggio sempre a rincorrere.

Nel secondo periodo, il team di coach Dario Lo Storto si fa sotto con la tripla di Miljanic che vale il meno uno. Replica Siracusa, sempre dalla lunga con Carpinteri(23-19). Proprio Carpinteri segna i liberi del 25 a 19.

A quel punto gli aretusei calano il break: 32 a 21 con la tripla di D’Arrigo ed i canestri di Ciccarello e Miculis. La Dierre prova a rientrare con i canestri di Petrovic e Marcone(da tre)32-26. La tripla di Simone Ciccarella firma il più nove.

Carpinteri con un libero scrive il massimo vantaggio, migliorato da Miculis con un buon più 11.(39-27 al termine del secondo quarto).

Nel terzo quarto gli ospiti provano a ricucire il gal (importante la tripla di Jovan Miljanic).(42-36). Petrovic realizza il meno sei(44-38). Misolic è basilare con un doppio canestro che vale il meno quattro.Ciccarello e Miculis sono i cestisti del contro break. Il terzo quarto termina 61 a 48.

Nel quarto periodo Indelicato e Marcone cercano la rimonta. La stessa si ferma, nuovamente fino al meno quattro fino al nuovo rientro aretuseo. A 4.22 Petrovic la ruba e va a schiacciare il 67 a 62. Il canestro successivo di Ciccarello è basilare. Marcone tiene vive le speranze con la tripla del 69 a 65. A 1.48 Indelicato realizza, con l’uomo addosso la tripla del meno due(70-68). Una grande difesa, ed ancora Indelicato in contropiede impattano il match a 1.23. Siracusa torna avanti ai liberi a 1.12 e resisterà fino al 75 a 70 conclusivo.

Asd Siracusa Basket - Asd Dierre: 75-70 (18-16, 21-11, 22-21, 14-22)

Asd Siracusa Basket: Pace 0, D'Agostino 10, Ciccarello 15, Bonaiuto 0, Messina 0, Carpenzano 0, Carpinteri 11, D'Arrigo 13, Gionfriddo 0, Amenta 0, Cannoni 2, Miculis 24.All Bonaiuto

A.S.D. Dierre: Pes 0, Giorgino 0, Petrovic 6, Vozza 4, Miljanic 17, Batalskyi 0, Marcone 15, Natalini 3, Misolic 9, Indelicato 16.All Lo Storto