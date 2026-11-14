Il cestista della Dierre fa il punto in vista della sfida di sabato: «La sconfitta ci ha fatto male, ma il campionato è lungo. Dobbiamo imparare a chiudere le partite che abbiamo in mano»

La Dierre Basketball torna in campo sabato per affrontare Marsala, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la delusione dell'ultimo turno. A fare il punto della situazione è Jovan Miljanic, cestista della formazione biancazzurra, intervenuto ai microfoni per analizzare il momento della squadra.

«Stiamo abbastanza bene. Ci stiamo preparando per sabato, per la gara contro Marsala. Dopo una sconfitta che ci ha fatto un po' male, però vabbè, il campionato è ancora lungo, pensiamo al futuro».

Su cosa state lavorando nell'ottica del miglioramento del gruppo? L'ultima partita contro Comiso, ma anche un paio di partite prima, vi ha visti avanti e poi non siete riusciti a portarle a casa...

«Sicuramente stiamo lavorando sui concetti tecnici e proveremo a migliorare su questa cosa, partendo subito dalla prima partita. Non siamo stati bravi a chiudere gare che avevamo in mano, e questo è un aspetto su cui dobbiamo crescere.

Rispetto all'anno scorso è sicuramente un campionato più equilibrato. Ci sono più squadre che si giocano i primi posti in classifica. Abbiamo capito che è un campionato difficile, con numerose partite, e sarà così fino alla fine, come lo era già dall'inizio.

Proprio dalle ultime partite abbiamo capito che non bisogna sottovalutare nessuno, per il semplice motivo che anche quando eravamo sopra non siamo stati bravi a portarla a casa più facilmente rispetto a quello che pensavamo. Contro Marsala dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità».