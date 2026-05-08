La squadra di coach Inguaggiato supera l’Olympia 74-67 e chiude la serie con una prestazione di carattere. Petrovic trascina i biancoblù con 21 punti, decisivi anche Epifani e Cernic

La Dierre Basketball è tra le prime quattro. Sul parquet del Palalumaka, davanti a un pubblico numeroso e partecipe, la squadra di coach Inguaggiato ha superato l’Olympia Basket Comiso con il punteggio di 74-67, conquistando l’accesso alla semifinale playoff per la B2.

Una vittoria pesante, arrivata al termine di una gara intensa, combattuta e mai davvero chiusa fino agli ultimi possessi. Dopo il successo ottenuto in extremis al PalaDavolos, i biancoblù hanno confermato anche in casa la propria solidità, mostrando maturità nei momenti più delicati e una gestione lucida del finale.

La Dierre ha indirizzato subito la partita con un primo quarto di grande intensità, chiuso sul 26-15. Epifani ha dato equilibrio e concretezza, incidendo sia in attacco che nella metà campo difensiva. Comiso, però, ha reagito nel secondo periodo, trascinata da Tartaglia e D’Urzo, capaci di riportare gli ospiti a contatto fino al 36-30 dell’intervallo lungo.

Nella ripresa è salito in cattedra Aleksa Petrovic. Il numero biancoblù ha preso per mano la Dierre nei momenti chiave, chiudendo da top scorer con 21 punti. La schiacciata in contropiede, arrivata dopo un assist perfetto di Cernic, e la tripla nei minuti più caldi hanno acceso il Palalumaka e dato ulteriore spinta alla squadra reggina.

Accanto a lui, fondamentali i 15 punti di Epifani, gli 11 di Miljanic e i 10 di Cernic. Prezioso anche il contributo di Alessandro Alescio, autore di 7 punti ma soprattutto decisivo in difesa e nella gestione del ritmo quando Comiso ha tentato l’ultimo assalto.

Il quarto finale, chiuso con il parziale ospite di 18-14, ha confermato la durezza della sfida. La Dierre, però, ha risposto con lucidità: possessi gestiti senza forzature, tiri liberi realizzati nei momenti giusti e grande attenzione difensiva fino alla sirena.

Da sottolineare anche il clima di fair play tra le due società, suggellato dall’abbraccio finale tra coach Inguaggiato e coach Ceccato.

Adesso lo sguardo si sposta sulla semifinale. La Dierre tornerà in campo tra dieci giorni, domenica 17 maggio, al PalaLivatino di Gela, dove affronterà i padroni di casa del Gela Basket.

A.S.D. DIERRE - A.DIL. OLYMPIA BASKET C. 74-67

Parziali: 26-15, 10-15, 24-19, 14-18

Dierre: Petrovic 21, Miljanic 11, Alescio 7, Gallardo 0, Donati 7, Ripepi 0, Iannò 0, La Mastra 2, Arrighini 1, Epifani 15, Cernic 10. All. Inguaggiato, ass. Marcianò.

Olympia Basket Comiso: Floriddia 0, Palmucci 6, Turner 10, Tartaglia 16, Iurato 7, Ouro Bagna 11, Salafia 2, Licata 0, D’Urzo 15, Khalifa 0, Cacciaguerra 0, Scevola 0.