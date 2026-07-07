Estate rovente tra Eccellenza e Promozione: le neopromosse scatenate sul mercato tra colpi di prospettiva e innesti di assoluto valore

Il calciomercato estivo dei dilettanti non conosce soste. Tra Eccellenza e Promozione è un continuo susseguirsi di annunci, con le società impegnate a tracciare percorsi ben precisi per assecondare le rispettive ambizioni. A fare la voce grossa in questa fase sono soprattutto le neopromosse, decise a non recitare un ruolo di semplici comparse.

Il Sersale cala l'asso Salerno

Il neopromosso Sersale scalpita. Dopo tre anni di assenza, il club giallorosso si appresta a riassaporare il massimo campionato regionale con una voglia matta di tornare grande. Per farlo, la dirigenza sta puntando su profili mirati e di assoluta affidabilità.

L'ultimo colpo in ordine di tempo è l'ingaggio ufficiale di Michele Salerno, promettente terzino classe 2005. Il giovane calciatore non ha nascosto l'entusiasmo per la sua nuova avventura: «Ho scelto Sersale perché una chiamata così non può lasciare indifferenti. Arrivo in una società importante, con una grande storia, e per me è motivo di orgoglio farne parte. Dopo tre anni bellissimi a Mesoraca, porto con me ricordi importanti e tanta gratitudine. Ora sono pronto per questa nuova avventura: darò il massimo per il Sersale, con impegno, rispetto e voglia di vincere».

Roccella e Catona regine nel Girone B



Scendendo di categoria, il girone B di Promozione si conferma un vero e proprio cantiere aperto, con le nuove arrivate decisamente pimpanti.

Tra le più attive c'è senza dubbio il Roccella. L'ambizioso club amaranto continua a muoversi con grande determinazione sul mercato, trainato dal lavoro del direttore sportivo Curtale. L'ultimo regalo per la rosa di mister Galati risponde al nome di Emanuele Fazzolari: un giovane di grande grinta proveniente dall'esperienza con il Gioiosa Ionica, pronto a dare sostanza alla mediana amaranto.

Non è da meno il Catona, che mette a segno un acquisto di grandissima prospettiva per la categoria: ufficiale l'innesto di Marco Laface (classe 2007). Un'operazione fortemente voluta dal direttore generale Michele Cotroneo, che lo ha già calcisticamente cresciuto e valorizzato ai tempi della Villese Academy.

Il direttore sportivo Roberto Antonelli ha subito assecondato la richiesta, portando a Catona un profilo giovanissimo ma già sorprendentemente esperto. Il ventenne arriva dal Bocale e vanta già oltre 30 presenze nel campionato di Eccellenza.