Il ritorno nel campionato di Eccellenza richiede un "vestito" di gala e la Deliese ha fretta di cucirselo addosso. Dopo aver blindato la panchina con la fulminea riconferma di mister Andrea Parentela, l'architetto della promozione, la dirigenza amaranto ha rotto gli indugi sul mercato piazzando un doppio colpo di assoluto rilievo. Sono Montefusco e Romano i primi identikit scelti per alzare l'asticella della rosa.

Montefusco: muscoli ed esperienza

Per il reparto arretrato la scelta è ricaduta su un profilo di assoluta affidabilità. Montefusco è un difensore arcigno, reduce dall’ultima esperienza con la Virtus Rosarno ma con un bagaglio importante alle spalle, avendo collezionato molta Serie D con le maglie di Vogherese e Gioiese. Un innesto di sostanza che porta mentalità e solidità alla squadra.

Il centrale si è già calato perfettamente nella nuova realtà, colpito dalla serietà dell'ambiente: «Sono davvero felice di entrare a far parte della famiglia della Deliese, una società seria e ricca di valori. Quando è arrivata la chiamata non ho avuto alcun dubbio: è bastato un caffè con mister Parentela, il DS De Giorgio e il presidente Italiano per convincermi. Vivono questo progetto con una professionalità incredibile. Voglio fare meglio della scorsa stagione, mettendomi a disposizione con sacrificio e massimo impegno».

Mattia Romano: freschezza e talento

Se Montefusco rappresenta la certezza dietro, davanti la Deliese ha deciso di scommettere sul talento purissimo. Il volto nuovo dell'attacco è Mattia Romano, esterno offensivo classe 2007. Considerato un vero e proprio gioiellino del calcio locale, Romano non è affatto un novellino della categoria: ha infatti già messo in mostra le sue qualità in Eccellenza vestendo le maglie di Palmese e Reggioravagnese.

Un giovane di prospettiva ma già pronto per l'impatto con i grandi, che arriva a Delianuova con le idee chiarissime: «La scelta di sposare il progetto della Deliese è stata molto naturale. Fin dal primo confronto ho trovato persone serie, competenti e animate da una grande passione. Arrivo con entusiasmo e tanta motivazione. So perfettamente che mi aspetta una stagione molto impegnativa, ma questa è proprio la sfida che cercavo».

Con questi due innesti la Deliese non solo puntella i reparti chiave, ma lancia un messaggio chiaro a tutto il campionato: il mercato amaranto è iniziato e i colpi sono di prima qualità.