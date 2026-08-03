Tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, la Palmese ha deciso di alzare i ritmi e fare la voce grossa sul mercato. Dopo un'annata vissuta tra alti e bassi e al termine di un’importante e profonda ristrutturazione societaria, il club neroverde si sta preparando al meglio per affrontare il prossimo campionato di Eccellenza.

La nuova dirigenza sta lavorando a ritmo battente per consegnare al mister una rosa competitiva, intrigante e capace di far sognare la piazza. A testimonianza delle grandi ambizioni neroverdi, nelle ultime ore sono stati ufficializzati tre nuovi innesti di assoluto spessore.

Sabella: fantasia e spessore internazionale

Il fiore all'occhiello di questa sessione di mercato è senza dubbio Valentin Sabella. Esterno offensivo argentino, classe 1999, Sabella porta in dote alla Palmese un bagaglio di qualità, talento ed esperienza internazionale davvero di prim'ordine.

Nel corso della sua carriera ha solcato campionati di alto livello tra Stati Uniti, Messico e Caraibi, mettendosi in mostra in leghe competitive come la USL Championship, la Liga de Expansión e la MLS Next Pro. Ha vestito le maglie di piazze blasonate come Charlotte Independence, Cancún e Tacoma Defiance (società affiliata ai Seattle Sounders).

Rapidità fulminea, tecnica sopraffina e una naturale propensione a saltare l'uomo nell'uno contro uno. Un profilo di prestigio pronto a far scaldare il pubblico neroverde.

Meskar, freschezza nel calcio regionale

Per il centrocampo, la società ha scelto di puntare su una conoscenza già affermata del calcio dilettantistico calabrese: Hamza Meskar. Centrocampista classe 2006, Meskar ha compiuto i suoi primi passi calcistici in regione con la Reggioravagnese, per poi mettersi in grande spolvero con la maglia della Gioiese, club con cui ha collezionato prestazioni da incorniciare condite da tre reti.

L'ultima esperienza con il Val Gallico gli ha permesso di consolidare ulteriormente il proprio bagaglio tattico, dimostrando grande maturità nonostante la giovane età e una spiccata attitudine a inserirsi in fase offensiva.

Pop, dalla Romania un prospetto per la difesa

A blindare il reparto arretrato arriva invece Damian Pastiu Pop, difensore centrale classe 2009. Cresciuto calcisticamente in Romania, Pop vanta già un percorso formativo importante nonostante la giovanissima età. Ha vestito le maglie di club storici come la Politehnica Timișoara e l'Universitatea Cluj, maturando esperienza preziosa attraverso diversi prestito tra Unirea Alba Iulia ed Evolution Cluj.

Un profilo giovane ma strutturato, pronto a mettersi in gioco nel competitivo panorama dell'Eccellenza italiana.

Con questi tre acquisti, la Palmese manda un messaggio chiaro al campionato: la fase di transizione è finita, il nuovo corso neroverde è ufficialmente iniziato.