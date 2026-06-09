Tra le incognite riguardanti le tribune e un prossimo futuro da limare e programmare, la Virtus Rosarno di certo non è ferma con le mani in mano. Dopo l'ultima annata in Eccellenza, la compagine amaranto ha dovuto affrontare parecchie difficoltà sempre però ben gestite, nonostante un esodo di massa che ha rivoluzionato la rosa. Anche in questo caso, però, brava la dirigenza a muoversi celermente e con criterio, tamponando a campionato in corso.

Nocera verso la riconferma

In questa alba di giugno, e con il mercato estivo alle porte, imprevedibili sono le opportunità. In un organico che per la maggior parte cambierà, la società rosarnese fa affidamento su quella che è e attualmente rimane una certezza: Graziano Nocera. Il silenzio delle ultime settimane, infatti, non è segno di immobilismo ma di valutazioni e di trovare la giusta strada su cui muoversi.

In attesa di sbloccare la questione campo e di costruire l'organico, dunque, mister Nocera è sempre più saldo sulla panchina amaranto.

Arrivato lo scorso anno, ha dimostrato fin da subito di saper gestire un gruppo forte e ambizioso, del resto il tecnico ha in bacheca uno storico triplete alla guida della Gioiese. Era comunque anche preventivabile che il primo anno nel massimo campionato regionale dopo vent'anni, per la compagine rosarnese, potesse riservare delle insidie. Il percorso però deve procedere come da copione e con la Virtus Rosarno che culla ambizioni importanti, e queste affiancate dall'esperienza di Graziano Nocera.