Ventidue gli elementi a disposizione del tecnico per la finale playoff in programma a Caltanissetta
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Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Nissa:
Portieri: Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Porcino
Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Ragusa
Non convocati: Canino, Fanari, Fomete, Lanzillotta, Panebianco, Verduci
Indisponibili: Bevilacqua, Pellicanò, Sartore