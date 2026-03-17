Il libero amaranto dopo il trionfo in Coppa Italia e il primo posto: «Questa squadra è orgoglio per la città». Ora la sfida promozione contro Reggio Emilia.

La coppa alzata al cielo, il PalaCalafiore in festa e una città intera che torna a sognare. La Domotek Volley Reggio Calabria scrive una pagina storica conquistando la Del Monte® Coppa Italia di Serie A3 e chiudendo la regular season al primo posto. Tra i protagonisti assoluti, Saverio De Santis, libero di Palmi, decisivo anche nell’ultima sfida contro Lecce, dove ha conquistato il titolo di Mvp.

Nel post partita, le sue parole raccontano il senso profondo di un traguardo che va oltre il campo: «Questa coppa è il frutto del nostro lavoro. Siamo orgogliosi di aver portato la prima coppa a Reggio, soprattutto da parte di una squadra di pallavolo maschile. Per me, che sono reggino, è un’emozione ancora più grande».

La gara contro Lecce, tutt’altro che semplice, è stata anche una prova di maturità: «È stata una giornata piena di emozioni. Noi volevamo fare il nostro risultato, ma con un occhio sempre all’altra partita. Lecce è una bellissima squadra, lo ha dimostrato soprattutto nel primo set. Poi siamo riusciti a reagire e a portare a casa la vittoria».

Determinante, ancora una volta, il pubblico del PalaCalafiore, trasformato in un vero e proprio fortino: «Il boato del pubblico ci ha dato una spinta incredibile in un momento complicato. C’erano tantissime persone e questa coppa la possiamo dedicare a loro, a tutto il territorio reggino».

Un’atmosfera che, secondo De Santis, non ha nulla da invidiare ai palcoscenici più importanti: «Poche squadre in Superlega possono contare su questo pubblico, su questo calore e su un palazzetto così».

Archiviati i festeggiamenti, però, lo sguardo è già rivolto al prossimo obiettivo. La Domotek, realtà giovane ma ambiziosa, è attesa dallo spareggio promozione per la Serie A2 contro la Conad Reggio Emilia, già battuta nella finale di Coppa Italia. Una serie al meglio delle cinque gare che si aprirà sabato 21 marzo alle 20.30 in Emilia.

Gara 2 è in programma domenica 29 marzo alle 18.00 al PalaCalafiore, dove si preannuncia un’altra grande risposta di pubblico. La serie proseguirà fino a tre vittorie, con eventuali gara 4 e gara 5.

Nel calendario c’è anche un altro appuntamento di rilievo: il 19 aprile la Supercoppa Italiana di A3, ancora contro Reggio Emilia. Un’ulteriore occasione per continuare a scrivere la storia.

Il percorso è chiaro, così come l’obiettivo: portare Reggio Calabria nella pallavolo che conta. E questa Domotek, partita da zero appena due anni e mezzo fa, ha già dimostrato di poter guardare lontano.