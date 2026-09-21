Il countdown è iniziato. Gli amaranto scendono in campo per il primo test stagionale: alle 17 al Pala Lorena Quaranta contro l'Avimecc Volley Modica.

È il giorno del debutto. La Domotek Volley Reggio Calabria è pronta a scendere in campo per la sua prima uscita stagionale pre-season. Oggi, lunedì 21 settembre, alle ore 17, il Pala Lorena Quaranta di Furci Siculo ospiterà l'amichevole d'esordio degli amaranto contro l'Avimecc Volley Modica, società militante in Serie A3 e avversaria storica degli ultimi due anni, nonché team che ha ospitato le ultime stagioni del nuovo innesto amaranto Daniele Buzzi.

Il calendario pre-season continuerà il 23 settembre a Vibo contro la Tonno Callipo, in una bella gara da ex per Presta e Boiko, il 25 settembre al Palacalafiore contro i pari categoria della Sviluppo Sud Palmi, il 30 settembre nuovamente tra le mura amiche ospitando Vibo, il 3 ottobre a Palmi sempre contro la formazione locale, il 5 ottobre ospitando Modica e il 7 ottobre in campo neutro contro Energy Time Spike Campobasso aspettando, ovviamente, l'arrivo di Klemen Sen, atleta della nazionale slovena, attualmente impegnato con gli Europei (alle ore 21 nella sfida contro la Serbia).

Modica è una squadra molto competitiva, guidata dal bravo Mister Enzo Di Stefano. Dal libero Vincenzo Nastasi, al forte Panciocco, al tedesco Hopt, al veterano Graziani e non solo: i siciliani rappresentano un banco di prova importante e stimolante per gli amaranto, che vogliono iniziare con il piede giusto questo percorso di avvicinamento al campionato.