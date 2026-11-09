Nel prossimo turno, domenica alle ore 16, gli amaranto cercheranno il riscatto sul difficilissimo campo del Fano
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FORTUNATO SERRANO'
La Domotek Volley Reggio Calabria esce a testa altissima da una vera e propria saga, chiusa al tie break dalla meritevole Gioia Del Colle.
Si vince sui dettagli, ed i pugliesi, riescono, dopo una lunga maratona a spuntarla.
Reggio Calabria, muove ugualmente la classifica strappando un punto, assume nuove certezze accanto ad un pubblico da favola.
I pugliesi, dopo averla ribaltata dall’uno a zero al due a uno, sono stati bravi a non mollare mai con Giulio Sabbi eletto migliore in campo e Felice Sette determinante sui palloni decisivi, incluso l’ultimo.
La Domotek gioca una gara tutta cuore, prendendo le redini del match con orgoglio e resistenti alla caratura dell’avversario.
Iervolino è scatenato sul finale, così come Boiko ed un immenso Sen, la i tocchi decisivi, e la maggior precisione al servizio andrà a premiare gli ospiti.
Nel prossimo turno, domenica alle ore 16, gli amaranto cercheranno il riscatto sul difficilissimo campo del Fano.
Primo punto Domotek.
Pareggia Sette.
Sen porta in vantaggio Reggio.
Boiko scrive il 4 a 3 e l’otto a 6 ed il 10 a 7.
Dopo il time out respond Garkov.
Presta risponde presente dal centro(più quattro).
Sabbi risponde(13-10).
Break pugliese(14-13).
Lazzaretto firma il 16 a 14.
Muro di Frumuselu per il pari(16-16)
L’errore di Gioia provoca il nuovo vantaggio reggino.
19-17 a firma Boiko.
21-21 con tanto equilibrio.
Garkov firma il 21 a 22.Pareggia Reggio.
Sen pareggia per il 23-23,
Sen non replica il set point è pugliese.
Sabbi pasticcia ed è 24-24.
Il tocco di Sette è out:25 -24. La impatta Sabbi.
26-25 dopo un errore del Gioia.
Pareggia Sette, Sabbi firma il secondo setpoint ospite.
Lo stesso Sabbi sbaglia il servizio, fa lo stesso Lazzaretto,idem Nachev.
Saitta firma il muro del 29 a 28, la pareggia Garkov.
Sen in scioltezza per il 30 a 29.La pareggia Gioia.
31 -30 a firma Boiko: La pareggia Sabbi.
Garkov firma l’ace del 31-32.
32.-33 con iil mani out di Boiko che si riscatta con il pari successivo.
Felice Sette scrive il 33 a 34.Errore di Sabbi ed è 34 pari.
Errore di Lazzaretto per il 34-35, la impatta Sen.
Sette sbaglia il tocco sotto rete ed + 36-35.Il muro è amaranto 37-35.
3-1 con firma di Presta a ripetizione.
5-2 con la pipe di Lazzzaretto.
5-5 a firma Garkov.
7-6 Marco Bragatto a segno.
8-6 con l’ace di Sen.
10-8 con Presta ius evidenza.
Ace di Bragatto per l’undici a otto.
12-9 a firma Lazzaretto dopo un grande lavoro di De Santis.
13.-12 a firma Presto.
Saitta disegna per Boiko(15-13).
Muro di Sen per il 16-13.
2-0 di Break per Gioia.
17-15 con Boiko in evidenza.
17-17 dopo un errore di Boiko.
17-19 a firma Giulio Sabbi.
17-20 Nachek sotto rete non perdona, 18-21 replicando.
19-21 con Iervolino a punto.
Garkov a due mani per il 19 a 22.
20-22 ancora con Iervolino.
21-23 con Presta a punto.
22-23 con Boiko in evidenza.
Set point del Gioia dopo un errore al servizio amaranto.
23-24 con Boiko in evidenza.
25-23 decide Felice Sette.
1-0 per Boiko.-2-0 Sen.
Presta scrive il 5-3.
7-4 con Boiko al top.
8-6 con il punto di Garkov.
Molto bene Iervolino.
Massimo vantaggio con il muro di Sen.
12-7 massimo vantaggio Domotek con Iervolino.
13-8 con il grande punto di Iervolino.
Rimonta per Gioia fino al 13-3.
14-15 con Sabbi a punto.
La pareggia Iervolino.
Felice Sette firma il 15-16.
Boiko la pareggia.
Piccolo strappo Gioia (16-18).
Nachev firma il vantaggio (18-21.)
20-23 con Boiko in errore al servizio e successivamente per il set-joint ospite.
20-25 con il muro di Frumuselo.
3-0 con la Domotek determinata.
5-2 con Sen in evidenza in pipe.
7-4 per Reggio Calabria.
8-5 a firma Boiko.
9-5 con Saitta a muro.
10-6 con l’errore di Sabbi.
12-6 con il muro di Marco Bragatto.
12-7 con la magia di Pedro sotto rete.
Sabbi firma la rimonta(12-9).
Persoglia scrive a referto il 13-10.
15-11 a firma Boiko.
17-12 per gli amaranto.
Iervolino è scatenato per il 18-13.
19-15 con il punto di Sen.,
20-16 con l’errore di Sette.
23-18 con il muro di Presta.
23-19 con il muro di Frumuselu.
24-19 con l’errore al servizio di Garkov.
24-20 con la reazione di Frumuselu.
25-20 la chiude Reggio Calabria.
Nel tie break parte bene Gioia del Colle con Frumuselu.
Marco Bragatto la pareggia e sorpassa successivamente.
Sette pareggia con il 4-4.
5-4 a firma Boiko che non replica al servizio per il nuovo pari.
Fa lo stesso Sabbi per il 6-5.
Sen firma il 7-7.
L’errore di Boiko spedisce Gioia è avanti al mini intervallo.
7-9 con Garkov a punto.
All’uscita dal time-out Boiko scrive l’otto a nove.
8-11 con Sabbi protagonista.
9-11 con Iervolino a punto in pipe.
10-11 a punto Boiko.
Boiko pareggia il punto del 12 pari.
Frumuselu scrive il 12-13.
12-14 con Sabbi a punto.
Nachev spreca jl primo matchpoint.
Iervolino la impatta.
Iervolino firma il punto del primo match point.
Sette la pareggia.
Ancora Iervolino che poi sbaglia il servizio del secondo match-point.
16-17 a punto Garkov.
Sen la impatta per il 17 pari.
Garkov firma il quarto match poiint: annullato da Sen.
Ancora Garkov firma il quinto matchpoint:: risponde Boiko.
Sesto match point per Gioia con Sette in pipe: l’annulla Boiko.
Di squadra Gioia conquista il sesto matchpoint:Sen la impatta.
Settimo match point Gioia dopo l’errore di Boiko:la decide Felice Sette.
Domotek Volley Reggio Calabria-Jv Gioia del Colle 2-3
(37-35,23-25,20-25,25-20,21-23)
Domotek:De Santis,Bruno,Presta 8,Asteriti,Saitta 3,Bragatto 9,Buzzi,Laganà.Boiko 30,Iervolino 13,Favretto,Lazzaretto 3,Sen 23,Bonanno.All Antonio Polimeni Ass Paolo Zambolin
Gioia del Colle:Garkov 25,Frumuselu 12,Nachev 6,Capelli,Raffa,Sette 17,Longo,Persoglia 2,Pedron 3,Marrone,Ferri,Sabbi 27,Fahr,Cannilla.All Francesco Denora Caporusso Ass Francesco Racaniello
Arbitri Nava e De Nard