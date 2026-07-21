Ufficializzata la composizione dei due massimi campionati regionali, con Pizzo, Polisportiva Bovese, Rosarnese e Scandale ammesse nel torneo dopo le rinunce di Ardore, Castrovillari e Polisportiva Gioiese. C’è anche il Locri

La stagione 2026/2027 del calcio dilettantistico calabrese entra nel vivo. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria della LND ha ufficializzato gli organici dei campionati di Eccellenza e Promozione, oltre ai due gironi del torneo cadetto regionale, dopo la chiusura delle iscrizioni. Alla scadenza del termine fissato per il completamento della procedura telematica hanno perfezionato l'iscrizione 45 delle 48 società aventi diritto. Diventano così definitive le rinunce di Ardore, Castrovillari e Polisportiva Gioiese, tutte appartenenti al campionato di Promozione.

Per completare l'organico, il Comitato Regionale ha deliberato l'ammissione di quattro società. Accedono infatti alla Promozione la Polisportiva Bovese e lo Scandale, in qualità di aventi diritto dopo gli spareggi playoff di Prima Categoria, mentre Pizzo e Rosarnese vengono ripescate attraverso la graduatoria prevista dal regolamento.

Contestualmente sono stati ufficializzati anche alcuni cambi di denominazione. In Eccellenza il Bocale Calcio Admo diventa Admo Pro Pellaro, mentre lo Stilomonasterace assume la denominazione di Reggio Calabria Pellaro. In Promozione l'Altomonte diventa City Rende, il Cittanova Calcio cambia nome in Sporting Cittanova Calcio, la Pro Pellaro diventa Polisportiva Melitese, il Taurianova assume la denominazione di AC Locri 1907, il Città di Siderno si trasforma in Associazione Calcistica Siderno 1911 e la Silana FC 2019 diventa Società Sportiva Silana 1947.

Definito anche l'organico del campionato di Eccellenza, composto da sedici squadre: Admo Pro Pellaro, Brancaleone, DB Rossoblù Città di Luzzi, Deliese, Gioiosa Jonica, Isola Capo Rizzuto, Palmese, Paolana, PLM Morrone, Reggio Calabria Pellaro, Reggio Ravagnese, Rossanese, Sersale, Soriano, Trebisacce e Virtus Rosarno.

Per quanto riguarda la Promozione, il Girone A sarà composto da Bisignano, Campora, Cassano Sybaris, City Rende, Corigliano Marca, Cotronei, Kratos Bisignano, Mesoraca, Pino Donato Taverna, Rocca di Neto, San Fili, Scalea, Scandale, Silana, Soccer Montalto e Virtus Acri. Nel Girone B giocheranno invece Africo, Atletico Maida, Bovalinese, Catona, Comprensorio Capo Vaticano, Locri, Pizzo, Polisportiva Bovese, Polisportiva Melitese, Roccella, Rosarnese, San Nicola Chiaravalle Soverato, Siderno, Sporting Cittanova, Sporting Polistena e Val Gallico.

La nuova stagione prenderà ufficialmente il via domenica 13 settembre, data fissata per l'inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione.