La stagione sportiva 2026/2027 prende virtualmente forma e vede la luce con l'ufficializzazione degli organici dei campionati di Eccellenza e Promozione.

È scaduto ieri, lunedì 20 luglio, il termine per completare la procedura telematica di iscrizione dei due tornei regionali con l'iter burocratico correttamente effettuato da parte di 45 società sulle 48 aventi diritto : definitivo, pertanto, le rinunce in Promozione di Ardore, Castrovillari e Polisportiva Gioiese.

Il Consiglio Direttivo del CR Calabria, riunito al gran completo nella seduta di martedì 21 luglio, ha provveduto all'ammissione in Promozione di Polisportiva Bovese e Scandale (a dirittoventi, perdenti spareggi play off Prima Categoria), più Pizzo e Rosarnese (tramite domanda di ripescaggio) e, di conseguenza, ha deliberato l'elenco completo delle società partecipanti ai due massimi campionati regionali per la stagione sportiva 2026/2027, definendo poi anche i due gironi del torneo di Promozione. Diversi, anche, i cambi di denominazione: in Eccellenza da Bocale Calcio Admo ad Admo Pro Pellaro, mentre lo Stilomonasterace diventa Reggio Calabria Pellaro; in Promozione da Altomonte a City Rende, da Cittanova Calcio a Sporting Cittanova Calcio, da Pro Pellaro a Polisportiva Melitese, da Taurianova ad AC Locri 1907. Cambiano anche il Città di Siderno che si trasforma in Associazione Calcistica Siderno 1911 e Silana FC 2019 che prende il nome di Società Sportiva Silana 1947.

La data di inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione è fissata per domenica 13 settembre.

Di seguito, l'organico del campionato di Eccellenza 2026/2027:

Admo pro Pellaro, Brancaleone, Db rossoblu città di Luzzi, Deliese, Gioiosa Jonica, Isola Capo Rizzuto, Palmese, Paolana, Plm Morrone, Reggio Calabria Pellaro, Reggio Ravagnese, Rossanese, Sersale, Soriano, Trebisacce, Virtus Rosarno.

Di seguito, i gironi del campionato di promozione 2026/2027:

Girone A

Bisignano, Campora, Cassano Sibaris, Città Rende, Corigliano Marca, Cotronei, Kratos Bisignano, Mesoraca, Pino Donato Taverna, Rocca di Neto, San Fili, Scalea, Scandale, silana, Calcio Montalto, Virtus Acri.

Girone B