Un punto che muove la classifica e conferma la solidità della Pro Pellaro. Dopo il doppio successo consecutivo e un'ottima striscia di tre gare chiuse a porta inviolata, la formazione bianconera frena la propria corsa con un 1-1 nella sesta giornata del campionato di Eccellenza. Di fronte c'era un avversario d'elite come la Sc Soverato, a testimonianza di una sfida ostica e combattuta. Un risultato che permette comunque ai ragazzi di mister Max Ginobili di mantenere il terzo posto in graduatoria a quota 11 punti, in coabitazione con la Palmese.

Le parole di Ciantino

A firmare la rete del pari e a tracciare un primo bilancio della stagione è stato Tomas Ciantino. Il difensore argentino si è soffermato sulla crescita e sul valore dell'organico: «Abbiamo incanalato la strada giusta, anche perché abbiamo una rosa formata da buoni giocatori e da un ottimo mister che ha competenza e idee. Inoltre stiamo formando un gruppo compatto, anche se ci è voluto un mesetto affinché ci conoscessimo pienamente».

Consapevole della forza di una squadra costruita per stazionare nei quartieri alti del tabellone, il centrale bianconero tiene i piedi per terra ma punta in alto: «Possiamo certamente lottare per i vertici, anche se non sempre il calcio concede i risultati sperati. Noi dobbiamo solo lavorare costantemente, perché solo così possiamo ottenerli».

L'approdo in Calabria e il suo impatto

Infine, Ciantino si è espresso sul suo adattamento al nuovo campionato dopo l'esperienza sull'altra sponda dello Stretto e sul feeling immediato trovato con la sua nuova realtà: «Forse in Sicilia il livello è leggermente più alto, ma nel complesso non cambia molto. Mi sto trovando bene anche perché ho la fiducia del mister e dei compagni. Credo che possiamo insidiare i vertici nel corso della stagione».