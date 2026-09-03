A poco più di una settimana dal via del campionato di Eccellenza, dopo i primi assaggi ufficiali offerti dalla Coppa Italia Dilettanti, c'è una squadra che sta mandando segnali chiarissimi alle rivali del massimo torneo regionale: l'Admo Pro Pellaro.

La società bianconera, mossa da grande ambizione e forte di un mercato estivo fin qui luccicante, continua a rinforzare la rosa a disposizione di mister Max Ginobili candidandosi a ruolo di mina vagante per le posizioni di vertice.

Negli ultimi giorni la dirigenza reggina ha ufficializzato due innesti di assoluto spessore che alzano ulteriormente la qualità dell'organico: l'esperto difensore Consalvo Cordova e il giovane terzino Emanuel Natoli.

La certezza: Cordova rinforza la difesa

L'ingaggio di Consalvo Cordova rappresenta un vero e proprio colpo da novanta per la categoria. Difensore centrale classe 1995, Cordova porta in dote carisma, personalità e una lettura tattica che lo hanno reso negli anni uno dei profili più affermati del calcio calabrese. Forte nel gioco aereo e nella marcatura stretta, il trentunenne vanta anche un primato non da poco: è infatti tra i difensori più prolifici della storia dell'Eccellenza, grazie alla sua abilità nel risolvere le mischie su palla inattiva.

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina fino all'approdo in prima squadra nel 2014, Cordova ha poi maturato importanti esperienze in Serie D con le maglie di Maceratese, Gubbio e Pomigliano. Rientrato in Calabria, è stato lo storico capitano e perno difensivo del Roccella fino al 2019, per poi vestire le maglie di Cittanovese e San Luca. Nelle ultime sei stagioni è stato il punto di riferimento e leader carismatico della ReggioMediterranea (poi diventata ReggioRavagnese).

Il futuro: Natoli per la quota Under

Accanto all'esperienza di Cordova, l'Admo Pro Pellaro guarda avanti e punta sul talento di Emanuel Natoli per il reparto quota. Terzino diciannovenne (classe 2008) originario della provincia di Cosenza, Natoli è un profilo di grande prospettiva e versatilità tattica.

Nonostante la giovane età, il difensore vanta già un bagaglio formativo rilevante: dopo i passaggi nei settori giovanili di Morrone, Segato e Sambiase con cui ha conquistato diversi titoli regionali, nelle ultime due stagioni è stato protagonista nel campionato nazionale Juniores Under 19 con il club giallorosso, sfiorando i vertici della classifica. Due innesti complementari che confermano la volontà della compagine di Pellaro di recitare un ruolo da protagonista assoluto nella stagione che sta per prendere il via.