A inizio stagione sembrava un miraggio lontanissimo, quasi un'utopia, a maggior ragione con il peso dell'etichetta di neopromossa alle spalle. Eppure lo Stilomonasterace, col passare delle domeniche, ha saputo esorcizzare ogni pregiudizio e a prendersi con merito le primissime piazze del campionato di Eccellenza.

La chiusura di un cerchio

A tre giornate dalla fine, la formazione di mister Giuseppe Papaleo è attualmente terza in classifica, a meno nove dal Trebisacce secondo e a più dieci dal trio composto da Soriano Fabrizia, Paolana e Reggioravagnese. Ovviamente l'obiettivo è quello di mantenere o se possibile diminuire il gap dal Trebisacce riuscendo così a salvare un playoff che, per quanto visto finora, sarebbe meritatissimo.

A parlare di tutto questo, ai microfoni di LaC News24, è stato il direttore sportivo Nicola Origlia: «Diciamo che è un playoff appeso a un filo perché, innanzitutto, sono convinto che il Trebisacce vincerà tutte e tre le partite che rimangono e, di conseguenza, per poter accedere alla finalissima playoff dovremo anche noi vincerle tutte. In ogni caso siamo noi gli artefici del nostro destino e coronare questo percorso con la finale a Trebisacce».

Tre gare per decidere gli ultimi verdetti e la definitiva griglia (se ci sarà) dei playoff. Lo Stilomonasterace domenica sarà di scena sul campo di una Rossanese già salva, ma sarà alla penultima giornata il vero crocevia dal momento che l'avversario sarà la Paolana diretta concorrente e, in contemporanea, ci sarà Reggioravagnese-Trebisacce: «Già domenica sarà insidiosa - continua Origlia - poiché la trasferta di Rossano non è da sottovalutare, senza dimenticare che la domenica ancora successiva potrebbero riaprirsi i giochi visti gli incroci che presenta il calendario. Inutile dire che per noi sarebbe uno splendido sogno per due paesini come Stilo e Monasterace, sarebbe la ciliegina sulla torta di un coronamento meritato. Quanto alla classifica attuale, penso che rispecchi i valori con il Praiatortora primo, il Trebisacce secondo e noi terzi. Ciò che non è veritiero, a mio avviso, è il troppo distacco tra le prime tre poiché era giusta una classifica un po' più corta».