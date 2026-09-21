Dopo lo 0-2 iniziale contro il Trebisacce, i biancorossi firmano il clamoroso 3-2 al 90'. Il tecnico si gode i primi tre punti: «Cancellata la beffa con la Morrone. Siamo un gruppo nuovo e senza ansie, ma faremo una stagione onorevole».

Una vittoria di cuore, carattere e pura determinazione. All'esordio stagionale davanti al proprio pubblico nella seconda giornata del campionato di Eccellenza, il Gioiosa Ionica regala ai suoi tifosi un pomeriggio indimenticabile, conquistando i primi tre punti del suo torneo al termine di una vera e propria impresa.

Sotto di due reti dopo appena venti minuti contro un ostico Trebisacce (autore della doppietta di Donate), la formazione biancorossa non si è disunita: prima ha accorciato le distanze con Pagano, poi ha impattato con Pelle e infine, in pieno recupero, ha completato il ribaltone con la stoccata vincente di Escobar per il 3-2 finale.

Le parole del mister

Nel post-partita, a prendersi la scena è la grande soddisfazione di mister Tonino Figliomeni, che analizza il successo partendo dal lavoro svolto in settimana e dal desiderio di riscatto dopo il passo falso al debutto: «Parto dalla sconfitta di settimana scorsa contro la Morrone, decisamente immeritata per quanto avevamo fatto vedere», ha esordito il tecnico biancorosso. «In quell'occasione la prestazione era stata importante, ma avevamo sbagliato nella finalizzazione. In settimana abbiamo lavorato duro proprio sulle cose che non ci erano uscite bene e sulla concretizzazione sotto porta».

La risposta sul campo è arrivata nel momento di massimo sforzo e difficoltà, dimostrando la tenuta mentale di un collettivo capace di non demoralizzarsi di fronte al doppio svantaggio: «Il Trebisacce è una squadra davvero forte e quando vai sotto di due reti non è facile rimontare, figuriamoci vincere», ha sottolineato con orgoglio Figliomeni. «Quando riesci a farlo, però, è tanta roba. Sono davvero contento della reazione della squadra».

Assemblamento

Una vittoria che pesa ancor di più se si considera il cantiere ancora aperto in casa biancorossa, con un gruppo che ha ampi margini di miglioramento ma già l'atteggiamento di chi non vuole mollare un centimetro: «Siamo una squadra nuova e che si sta ancora conoscendo», ha concluso il mister, fissando gli obiettivi per il prosieguo della stagione. «Viviamo questo campionato senza troppe aspettative, ma con la piena consapevolezza di voler disputare una stagione onorevole. Una cosa è certa: daremo fastidio a chiunque».