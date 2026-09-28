Inizia nel migliore dei modi il cammino della Pallacanestro Viola Reggio Calabria nel campionato di Serie B Nazionale. Al PalaFacchetti la Viola supera Treviglio per 70 a 59 conquistando due punti importanti al termine di una gara condotta con personalità e solidità.

L’avvio è equilibrato, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Il primo quarto si chiude sul 18-20, con Reggio capace di trovare buone soluzioni e di rispondere ai tentativi dei padroni di casa.

Carrea sceglie: Romeo, Love, Donadoni, Diuof e Taflaj.

Donadoni segna i primi due punti, risponde il condottiero Reati, 390 presenza per Treviglio.

Tripla di Taflaj ma l’inizio è combattutissimo.

Treviglio vola avanti sul 10 a 7 con Muratovic ed Agostini in evidenza.

Donadoni insacca un long-two all’uscita dal time-out.

A metà tempo è già in campo il nuovo innesto Soma Abati Toure.

Un gran pallone di Donadoni per la rollata di Marini, chiude un break di 6-0 per i neroarancio(10-13)che provoca il time-out Treviglio.

Toure brilla con una stoppata al top a 1.36 dal termine del primo quarto.

Agostini la impatta da 3. Calvellini sorpassa con un bel canestro da due. A tre secondi dal termine, la super tripla del cestista sardo Dore chiude il quarto sul 20 a 18.

Nel secondo periodo la Viola continua a mantenere il controllo della gara. La difesa neroarancio limita Treviglio e all’intervallo lungo gli uomini di coach Michele Carrea sono avanti 28-33.

Reggio gioca con personalità:31 a 39 con Romeo e Love concreti e concentrati.

Schiacciata di Cemmi per Treviglio per due volte. I lombardi si accendono e volano sul meno 3..

Coach Carrea rischia Diouf

Treviglio arriva sul meno uno, fino alla tripla del 44 a 48

I locali al recuperano con grinta. Calvellini, da centrocampo firma il nuovo sorpasso(50-53)

Il quarto periodo arriva spedito con un canestro di Clark ed il terzo commesso da Donadoni.

Calvellini è decisivo e letale con la penetrazione del 51 a 59 e replica poco dopo con il canestro del più 10.

Treviglio si affida a Reati ed a Pollini e la riapre in un amen dal meno 10 al meno 4.

Diouf rolla alla perfezione su passaggio di Romeo per il 58 a 63.

Calvellini è tostissimo e la tripla del capitano Romeo è basilare (59 a 68).

A 1.57 dal termine Romeo sigla il libero del massimo vantaggio, più undici.

Imperiosa la stoppata di Markovic che fomenta il coro Viola-Viola dai numerosissimi tifosi reggini sugli spalti

Si torna a casa tra gli applausi della curva neroarancio con una vittoria del collettivo voluta e meritata.

Nella quarta frazione emerge la solidità del gruppo neroarancio. Treviglio ha provato a riaprire la gara, ma la Viola non ha perso lucidità e nel momento decisivo ha piazzato l’allungo che è valso la vittoria.

Una vittoria costruita soprattutto attraverso il lavoro collettivo. La Viola domina a rimbalzo, 47 contro 36, trova 36 punti dalla panchina e concede appena 59 punti agli avversari. Significativo anche il dato dei punti in area: 38 per Reggio contro i 30 di Treviglio.

In doppia cifra Nikola Markovic, autore di 12 punti, Gabriele Romeo con 11 e Matteo Calvellini con 10. Importante il contributo dell’intera rotazione, con dieci giocatori a referto e una distribuzione delle responsabilità che premia il lavoro di squadra.

I neroarancio festeggiano il primo successo della stagione, ottenuto su un campo impegnativo e contro un’avversaria che ha provato fino alla fine a restare agganciata alla partita.

Treviglio-Viola 59-70

(15-20,13-13,22-17,9-20)

Treviglio: Cemmi 10,Agostini 5,Reati 6,Muratovic 13,Pollini 15,Odiphri 2,Pagnoncelli,Dore 8,Carparelli,Vuttiglione,Galli,Cefis.all Cardelli

Viola: Taflaj 5,Love 8,Donadoni 8,Diouf 2,Romeo 11,Markovic 12,Marini 4,Calvellini 10,Abati Toure 4,Clark 6,All Correa, Ass Lovino e Motta

Arbitri Mattia De Rico di Venezia,Filippo Cavinato di Limena(Pd) e Marco Gavagnin di Venezia.