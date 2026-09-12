La Puliservice Volley Reggio Calabria riparte da una conferma importante e lo fa affidando la fascia di capitano a Federica Perri. La centrale amaranto è stata scelta per guidare il gruppo in vista del prossimo campionato di Serie B2, una nomina che rappresenta al tempo stesso una soddisfazione e una grossa responsabilità.



«Sono contenta di essere ancora qui, ancora una volta onorata di essere stata eletta capitano – ha dichiarato la Perri –. Questo semplicemente mi inorgoglisce perché vuol dire che la società ha fiducia in me, l'allenatore Luciano Azzarà ha fiducia in me e sono contenta di questo».



La prossima stagione sarà un anno particolare per tutto il mondo amaranto: la squadra si trasferirà al Palacalafiore e si allenerà prima della Serie B2 maschile, in un'ottica di network e sinergia.



«Assolutamente sì, è una bella responsabilità – ha aggiunto il capitano –. Forse mi sento di dire anche più dello scorso anno perché la società con questo dimostra di tenere a questo progetto. Lo sponsor Puliservice ha nuovamente riconfermato la sua fiducia e conferma di tenere al progetto in rosa. Quindi sì, è una grossa responsabilità e speriamo con le ragazze e con il mister di fare bene».



Sul campionato che attende la formazione reggina, la Perri invita alla prudenza: «È presto al momento per fare sicuramente previsioni. Onestamente non conosco neanche bene gli organici delle altre squadre, non saprei neanche dirti chi potrebbe fare il salto di categoria. Sicuramente il Melilli credo ci riprovi ancora una volta, visto che sono due anni che ha provato al salto di categoria».



Per quanto riguarda il gruppo amaranto, il capitano si mostra fiduciosa: «Ci conosciamo veramente poco con le ragazze, abbiamo iniziato solo da qualche giorno, però mi sento di dire che comunque è un bel gruppo. Sono tutte persone serie, ragazze che giocano a pallavolo e che daranno ognuno il meglio di sé».



Il primo incontro è già arrivato, utile per rompere il ghiaccio e iniziare a costruire l'intesa. Un mix interessante tra atlete di esperienza, giocatrici che hanno militato a lungo in questa categoria e anche in categorie superiori, tante regine e giovani con un marchio importante del territorio.



«Sono contenta delle conferme che ci sono state dello scorso anno e anche dei nuovi innesti, delle ragazze regine che si sono unite a noi – ha concluso la Perri –. Sono contenta che ci sarà ancora una volta Alessia Neri: sono sicura che anche in questo campionato potrà darci una grossa mano. Le ragazze nuove hanno giocato la maggior parte anche in categorie superiori, poi c'è Elisa D’Elia dietro, come libero, che fa sempre comodo, e Katia Romeo al palleggio che è una garanzia. Sono sicura che riusciremo a fare bene».