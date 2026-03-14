Il conto alla rovescia è ufficialmente terminato. Questo pomeriggio, alle ore 17, il PalaCalafiore aprirà le sue porte per ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione: la semifinale di Coppa Calabria - Memorial Sergio Sorrenti "By sensation Profumeria".



A rendere l’atmosfera ancora più elettrica ci pensa il tabellone, che per l’occasione regala un derby tutto reggino. Sul parquet si affronteranno due realtà importanti del panorama cestistico cittadino: la Puliservice Reggio Calabria,squadra associata al progetto Sportspecialist e la New Teosidos Pediatrica. Una sfida che profuma di spareggio e che vale un posto in finale, partita che, si giocherà domenica dopo la gara di serie A3 della Domotek.



A presentare la vigilia è una delle protagoniste più attese, la vice capitana della Puliservicce, Federica Perri, una giocatrice che in questa stagione sta vivendo un periodo d’oro fatto di emozioni e consapevolezza.

Interrogata sul cammino fin qui svolto dalla squadra, Perri non nasconde la soddisfazione per il lavoro svolto: «Sì, quello che abbiamo fatto fino ad ora è stato un percorso eccezionale fatto di tante vittorie ma soprattutto di tanta crescita e consapevolezza. La nostra è una squadra nuova – ricorda la vice capitana – e questa prima parte di campionato, seppur molto agevole, ci è servita molto per conoscerci e lavorare in sinergia».



Un rodaggio fondamentale per mettere benzina nelle gambe e idee chiare nella testa in vista degli appuntamenti che contano. «Questo ci ha permesso di migliorare e di sfruttare le diverse competenze ed esperienze individuali per il potenziamento del gruppo e per affrontare questa seconda parte di stagione che entra nel vivo già da questo weekend».

Sabato si entra nel vivo, e a parlare è solo il campo. «Si sa, in queste partite da dentro o fuori è difficile stabilire pronostici – continua Perri –. Si scontreranno le 4 squadre migliori e mi aspetto che ognuna entrerà in campo con un solo obiettivo, forte dei propri mezzi e delle proprie capacità. Questo è quello che faremo anche noi».



Una determinazione che si scontra con la consapevolezza di giocare in casa, ma senza l’assillo del pronostico. La società, tutto il network Sport Specialist ha fortemente voluto che le finali si disputassero al PalaCalafiore : «Noi, come squadra, abbiamo l’obbligo etico e morale di fare del nostro meglio».

Infine, un pensiero va ai tifosi e alla cornice di pubblico che si spera possa colorare gli spalti dell'impianto reggino. «Mi auguro di vedere tante persone a sostenere questo meraviglioso sport – conclude la giocatrice – e che siano per tutti due giorni di festa. Ed ovviamente... che vinca il migliore!»

Appuntamento dunque alle ore 17 al PalaCalafiore.