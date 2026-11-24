Sei reti tra l’80’ e il 90’ per la formazione biancorossa, nessuna squadra di Eccellenza ha fatto meglio. Alle spalle Reggioravagnese, Deliese e Trebisacce

Con undici giornate già alle spalle e le prime gerarchie del campionato di Eccellenza che iniziano a delinearsi sia in vetta che in coda, ogni singolo episodio può spostare gli equilibri della stagione. Analizzando i numeri del torneo a ridosso del giro di boa, emerge un dato significativo che racconta la tenuta mentale e atletica delle squadre: l'incidenza dei gol segnati negli ultimi dieci minuti di gara. A guardare tutti dall'alto nella cosiddetta "Zona Cesarini" c'è il Gioiosa Ionica, capace di colpire ben sei volte tra l'ottantesimo e il novantesimo minuto.

Carattere e punti pesanti

Nessuno, finora, ha saputo fare meglio della formazione guidata da Giuseppe Crucitti. I sei centri arrivati nei minuti conclusivi non rappresentano soltanto una curiosità statistica, ma si sono rivelati nella maggior parte dei casi decisivi per ribaltare l'inerzia dei match e mettere in cascina punti pesantissimi per il cammino dei biancorossi, dimostrando una squadra viva e pericolosa fino al triplice fischio.

Il podio e i numeri del campionato

Alle spalle della capolista di questa speciale graduatoria si piazza la Reggioravagnese a quota cinque reti nel finale, mentre sul terzo gradino del podio salgono appaiate Deliese e Trebisacce con quattro gol ciascuna. Un folto gruppo a quota tre testimonia quanto il finale di gara sia spesso terreno fertile per i ribaltoni, mentre la Rossanese è l'unica formazione ancora a secco negli ultimi dieci minuti.

La classifica completa dei gol dall'80' al 90'

Di seguito il dettaglio delle reti realizzate nell'ultimo scorcio di partita da tutte le squadre del torneo dopo undici turni:

6 Gioiosa Ionica

5 Reggioravagnese

4 Deliese

4 Trebisacce

3 Dbr Luzzi

3 Palmese

3 Paolana

3 Morrone

3 Brancaleone

2 Pro Pellaro

2 Sc Soverato

2 Isola CR

1 Virtus Rosarno

1 Sersale

1 Soriano Fabrzia

0 Rossanese