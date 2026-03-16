A Belluno la Coppa Del Monte e ieri al palaCalafiore la vittoria contro Lecce che è il lasciapassare per la sfida finale per salire in A2. Continua la corsa degli amaranto. I loro traguardi sono sempre più patrimonio collettivo

Dopo la conquista a Belluno della Coppa Italia Del Monte A3 per la Domotek Volley Reggio Calabria, il primo trofeo nazionale conquistato dalla pallavolo in riva allo Stretto, ieri al palaCalafiore è arrivata una vittoria che pesa contro l'Aurispa Lecce. Gli amaranto conquistano il primo posto assoluto anche nella classifica del campionato. Un traguardo che sancisce l'avvio di un'altra corsa storica ed entusiasmante, quella per la promozione in A2.

La festa con i tifosi e il pubblico e adesso i riconoscimenti istituzionali per una squadra che sta tornando a scrivere prestigiose pagine nella storia della pallavolo a Reggio e in Calabria.

Una delegazione di atleti, guidata da mister Antonio Polimeni e dal capitano reggino Domenico Laganà, e di dirigenti è stata ricevuta questa mattina presso il polo culturale Mattia Preti di palazzo Campanella, dal presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo.

«Oggi premiamo una squadra che sta dando grande orgoglio a Reggio Calabria e a tutta la Calabria.

La vittoria della Coppa Italia è stato un risultato straordinario. Ma non è finita qui, perché proprio ieri avete chiuso il campionato al primo posto nel girone e adesso vi giocherete la finale promozione per la Serie A2.

Questo significa che avete fatto un percorso importante, costruito con lavoro, serietà e sacrificio.

Siamo ancora più orgogliosi perché dal capitano che è reggino a tutti voi, gran parte siete calabresi, espressione di tutti i territori della nostra regione.

Tra pochi giorni vi attende un’altra sfida importante, contro Reggio Emilia. Noi saremo con voi. Grazie per quello che state facendo. Siete un bellissimo esempio per la nostra terra», ha dichiarato il presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo.

Foto di rito con la Coppa Italia A3 nella solenne cornice dell’aula Francesco Fortugno.

«Per noi – ha dichiarato il capitano Domenico Laganà – è un onore qui e siamo felicissimi di rappresentare non solo Reggio ma tutta la Calabria. Per noi anche una responsabilità grandissima. Colgo l'occasione di invitare qui vicino a me, il vice capitano, reggino acquisito e originario di Padova, Enrico Lazzaretto».

«Ringraziamo tutti sicuramente per questi momenti che ci fanno sentire importanti. Ringrazio di essere stato accolto l'anno scorso come uno di famiglia e infatti io mi sento dentro una grande famiglia. Sto bene qui ma continuo a portare dentro il mio Veneto. In Coppa Italia siamo entrati con una canzone veneta che è stato un orgoglio sentire cantare da calabresi. È stato bellissimo», ha sottolineato il vicecapitano Enrico Lazzaretto.

«Essere qui in Consiglio Regionale è per noi un grande orgoglio come lo è stato avere una rappresentanza ieri alla partita alla quale ha presenziato anche l’onorevole Cannizzaro. Grazie a tutti per il sostegno. Non finiremo mai di ringraziare il nostro straordinario pubblico che ci sostiene dentro e fuori in casa e fuori casa. Noi siamo oltremodo felici di poter portare questa Coppa qui e in egual misura di ricevere questa targa che sicuramente metteremo in una mensola senza smettere di leggerla. Grazie», ha concluso l’allenatore Antonio Polimeni.