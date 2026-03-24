Si respira un'aria di entusiasmo a Gioia Tauro in vista dell'attesissimo incontro di calcio di questo fine settimana. La Marines, che attualmente nel campionato di terza categoria, girone G, occupa il primo posto in classifica con 10 punti di vantaggio sulla seconda, sabato alle ore 15:00 affronterà l’F.C. Mamerto, al campo sportivo “Cesare Giordano”, in una partita che potrebbe consacrarla campione con tre giornate di anticipo.

Gli ospiti lottano per un posto playoff, quindi ci si aspetta un match vibrante. Gli allenatori, Pasquale Luppino e Alfonso Barillà, il presidente Giandomenico Musco, tutti i dirigenti e i giocatori sono determinati e carichi. Si spera in una vittoria che non solo porterebbe il titolo a casa matematicamente, ma sarebbe anche una vera e propria celebrazione per la comunità. Il club dalle maglie blucerchiate rappresenta il quartiere marina di Gioia Tauro. Sorto negli anni 60 è stato rifondato quest’anno con grande passione, identità e partecipazione.

I preparativi per l'evento sono già in corso: con i tantissimi tifosi, che settimanalmente seguono la squadra, pronti a sostenere i loro beniamini. Si prevede un’affluenza record. L'atmosfera è elettrica. Non resta che aspettare il fischio d'inizio, per provare a conquistare il sogno di vincere il campionato.