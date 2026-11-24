La Myenergy Reggio Calabria comunica l’ingaggio di Gustavs Kārlis Kampuss. Guardia tiratrice di 191 centimetri, nata a Riga il 26 ottobre 1999, Kampuss arriva dai Rīgas Zeļļi e si unisce al roster a disposizione di coach Michele Carrea.

Il ventisettenne lettone ha iniziato la carriera professionistica nel BK Latvijas Universitāte, dove ha giocato dal 2018 al 2023, prima di passare al BK Ogre. Dopo tre stagioni a Ogre, nel luglio 2026 ha firmato un contratto biennale con i Rīgas Zeļļi, club con cui ha iniziato la stagione.

Nella stagione 2025/26, la sua ultima con il BK Ogre, è stato il miglior marcatore della squadra nella Lega Lettone-Estone. Secondo i dati Proballers, in 21 partite ha viaggiato a 14,3 punti, 2,6 rimbalzi e 2,7 assist in 27,8 minuti di media, con il 42,7% dal campo e il 35,8% da tre punti.

Kampuss ha rappresentato la Lettonia ai Campionati Europei Under 18 e Under 20 e ha preso parte al circuito FIBA 3×3. Parallelamente alla carriera sportiva, ha conseguito un MBA in Strategic Management presso l’Università della Lettonia.

Le dichiarazioni del direttore generale Alessandro Giuliani: «Con Gustavs inseriamo un giocatore che può portarci intensità, faccia tosta in attacco e fisicità in difesa. Ha già maturato esperienza ad alto livello con le nazionali lettoni Under 18 e Under 20 e ha iniziato la stagione in un club che ha disputato l’EuroCup. In campionato ha avuto meno spazio di quanto si aspettasse e arriva a Reggio con voglia di giocare. In questo momento avevamo bisogno di un giocatore duro, fresco e pronto a scendere in campo. In Gustavs abbiamo trovato queste caratteristiche. Ringrazio la proprietà per la disponibilità a intervenire sul mercato».

Le dichiarazioni di coach Michele Carrea «Abbiamo valutato con il club che la squadra avesse bisogno di un aiuto e di un cambio strutturale. Siamo convinti di aver preso un giocatore con le qualità offensive e la personalità necessarie per dare a questo gruppo maggiore imprevedibilità e consistenza in attacco. È molto motivato e desideroso di crearsi un mercato anche all’estero. Impareremo a conoscerci nel più breve tempo possibile. Lui sarà chiamato a fare uno sforzo importante per entrare rapidamente nel sistema e i compagni lo aiuteranno a capire fin da subito come dare il suo contributo alla squadra. Siamo molto contenti del suo arrivo e fiduciosi che possa aiutarci a compiere il passo avanti che tutti desideriamo».

Il nuovo giocatore neroarancio è in arrivo all’aeroporto dello Stretto proprio in queste ore e dopo le visite mediche di rito si aggregherà alla squadra.

La Pallacanestro Viola dà il benvenuto a Gustavs e gli augura buon lavoro in maglia neroarancio.