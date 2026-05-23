Secondi torna dopo l’esperienza nel management sportivo internazionale: «Qui ho vissuto gran parte della mia vita, ci sono le basi per fare grandi cose»

Il Bocale Calcio Admo è lieto di annunciare il ritorno in biancorosso di Leonardo Secondi, figura storica e profondamente legata ai colori del club, che nella prossima stagione ricoprirà il ruolo di consulente tecnico.

Storico capitano, bandiera e volto simbolo della società, Secondi rappresenta una delle pagine più significative della storia recente del Bocale. Leadership, senso di appartenenza e attaccamento alla maglia hanno caratterizzato il suo lungo percorso da calciatore, diventando nel tempo un punto di riferimento dentro e fuori dal campo per compagni, tifosi e ambiente sportivo.

Conclusa la carriera agonistica, Leonardo ha intrapreso un importante percorso professionale nel panorama calcistico nazionale ed internazionale, specializzandosi nell’attività di scouting, consulenza e gestione di profili professionistici attraverso la sua agenzia Athena Sport Management. Una realtà consolidata che segue numerosi calciatori impegnati nei campionati italiani, sia italiani che provenienti dall’estero, sviluppando relazioni e collaborazioni con diverse realtà del mondo del calcio.

La scelta di tornare a collaborare con il club biancorosso nasce da un legame autentico e mai interrotto con il territorio e con la famiglia Bocale. La sua esperienza, la conoscenza delle dinamiche calcistiche e la capacità di individuare profili funzionali al progetto rappresenteranno un valore aggiunto fondamentale all’interno dell’area tecnica del club, in vista della costruzione della nuova stagione sportiva.

Un ritorno che unisce identità, competenza e visione, confermando la volontà della società di continuare un percorso di crescita strutturato, ambizioso e fortemente radicato nei propri valori.

Queste le prime dichiarazioni di Leonardo Secondi dopo l’accordo con il club:

«Io ho vissuto parte della mia vita a Bocale, ho giocato il 70% della mia carriera lì e per me sarà un vero piacere aiutare il club. Con la famiglia Cogliandro ho un ottimo rapporto e per me sono diventati una seconda famiglia. Ritengo che ci siano i presupposti importanti per fare bene: collaborare in un ambiente del genere fa bene anche a livello umano oltre che professionale. La società è ben solida e sono convinto che la nuova stagione regalerà tante sorprese».