Sogna ad occhi aperti ma preferisce mantenere il profilo basso. La Deliese continua a stupire nel campionato di Eccellenza e, in occasione della sesta giornata, centra la terza vittoria consecutiva superando 2-0 la Paolana. Un successo pesante che consolida il secondo posto in graduatoria e regala una pagina di sport destinata a rimanere negli annali della società di Delianuova.

A firmare il raddoppio, infatti, è stato il portiere amaranto Mattia Licastro, autore di un gol rocambolesco quanto storico: un rinvio di potenza dalla propria area per innescare i compagni che, ingannando l'estremo difensore avversario, è finito direttamente in fondo alla rete.

Le parole del portiere

Ai microfoni di LaC News24, il numero uno della Deliese ha raccontato le sensazioni di una giornata indimenticabile e l'eccellente momento di forma della squadra, tornata nel massimo torneo regionale dopo vent'anni di assenza: «Sicuramente stiamo continuando sulla falsa riga dell'anno scorso ed è merito di tutto il gruppo. C'è anche da dire che quando si inizia il campionato con il piede giusto, ogni partita è la conseguenza di come si è iniziato. Dobbiamo però volare bassi, anche se questa è una vittoria che fa morale e ci aiuta a livello mentale e a mantenere lo spogliatoio sereno. Il nostro è un grande avvio che non ci aspettavamo minimamente, ma il lavoro paga e il gruppo è sempre più solido».

Le emozioni del gol

Sull'episodio del gol, nato da una giocata con i piedi che fa già parte del suo repertorio ma con un finale del tutto inatteso, Licastro non nasconde l'emozione per un'impresa riuscita proprio davanti al proprio pubblico: «Una cosa che non mi sarei mai aspettato. Io gioco tanto con i piedi e cerco sempre di mettere in porta i compagni, ieri però ho calciato forte e il portiere avversario ha letto male la traiettoria. Diciamo che è stato bellissimo perché già sentivo i tifosi increduli parlare tra loro. Fa ancora più piacere perché qui è casa mia e ha un sapore in più. A parte il gol, stiamo facendo la storia con questa società ma non dobbiamo camminare sugli allori».

Tra entusiasmo della piazza e la consapevolezza del lavoro svolto finora, la Deliese si gode il momento d'oro guidata da un gruppo unito e da un portiere capace di fare la differenza... in entrambe le aree di rigore.