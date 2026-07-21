Dal 24 al 26 luglio tre giornate dedicate al mare, alla sicurezza, all'ambiente e alla scoperta del mondo sommerso. La cittadinanza è invitata a partecipare

Tre giorni per conoscere il mare da una prospettiva completamente nuova, scoprendone il valore, la bellezza e l'importanza della sua tutela.

La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, attraverso il proprio Gruppo Sport Subacquei (GSS), organizza il primo Open Day degli Sport Subacquei, un evento aperto a tutta la cittadinanza che si svolgerà dal 24 al 26 luglio 2026 presso la Base Nautica della Lega Navale Italiana RC, ospitata dallo Sporting Stelle del Sud, in Contrada Armacà.

Lo slogan scelto per questa prima edizione racchiude perfettamente lo spirito dell'iniziativa:

"Conoscere il mare significa proteggerlo."

L'evento nasce con l'obiettivo di avvicinare cittadini, famiglie e giovani al mondo della subacquea, promuovendo una nuova cultura del mare fondata sul rispetto dell'ambiente, sulla sicurezza e sulla valorizzazione di un patrimonio che rappresenta una delle più grandi ricchezze del nostro territorio.

Venerdì 24 luglio – Tavola Rotonda aperta alla cittadinanza

L'Open Day sarà inaugurato venerdì 24 luglio alle ore 19:15 con una Tavola Rotonda, aperta a tutta la cittadinanza, dedicata alla nuova Legge 7 maggio 2026, n. 70 – "Valorizzazione della risorsa mare".

L'incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore, del mondo scientifico e delle associazioni impegnate nella tutela dell'ambiente marino, offrendo un momento di confronto sul futuro del nostro mare, sulle opportunità di sviluppo del territorio e sulle nuove prospettive del turismo subacqueo.

Sabato 25 e domenica 26 luglio – Battesimi del Mare

Le giornate di sabato 25 e domenica 26 luglio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, saranno invece interamente dedicate alle attività pratiche in mare.

Protagonisti del weekend saranno i "Primi Respiri – Battesimo del Mare", un'esperienza pensata per chi ha sempre desiderato provare l'emozione di respirare sott'acqua.

Dopo un breve briefing introduttivo, adulti e ragazzi a partire dai 10 anni di età potranno effettuare la loro prima immersione in totale sicurezza, accompagnati dagli istruttori qualificati del Gruppo Sport Subacquei della Lega Navale Italiana.

Durante le due mattinate sarà inoltre possibile conoscere da vicino il mondo della subacquea, confrontarsi con gli istruttori e vivere un'esperienza a 360 gradi dedicata al mare.

MARES, partner tecnico dell'evento e marchio di riferimento internazionale nel settore della subacquea, sarà presente con un proprio stand espositivo, dove presenterà le più recenti innovazioni tecnologiche dedicate alle immersioni. I subacquei già brevettati avranno l'opportunità di provare in acqua alcune delle attrezzature più all'avanguardia della gamma MARES, mentre tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei "Battesimi del Mare" saranno messe gratuitamente a disposizione dell'organizzazione, consentendo ai partecipanti di vivere la loro prima esperienza subacquea utilizzando materiali di ultima generazione.

I "Battesimi del Mare" sono aperti a tutti, adulti e ragazzi a partire dai 10 anni di età, fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la prenotazione.

La Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa tre giorni di divulgazione, formazione ed esperienze, pensata per far conoscere il mare da una prospettiva nuova e trasmettere il valore della sua tutela.