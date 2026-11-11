Neanche il tempo di archiviare la vittoria esterna di Vicenza che la Myenergy Reggio Calabria è già pronta a tornare sul parquet. Mercoledì 11 novembre, alle ore 20.00, il PalaCalafiore ospiterà la sfida contro la SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B Nazionale, girone A.

I neroarancio arrivano all’appuntamento forti del successo conquistato domenica sul campo della S4 Energia Vicenza, superata con il punteggio di 64-57. Una vittoria che ha confermato l’ottimo rendimento esterno della formazione reggina, capace di imporsi in tutte e quattro le trasferte disputate dall’inizio della stagione.

L’obiettivo è adesso invertire la tendenza tra le mura amiche, dove la Viola è ancora alla ricerca del primo successo stagionale dopo le sconfitte contro Fiorenzuola, Orzinuovi e Desio.

La sfida contro Legnano rappresenta dunque un banco di prova importante per la squadra di coach Michele Carrea, chiamata a dare continuità ai risultati e a ritrovare quella solidità necessaria per affrontare un campionato che sta confermando equilibrio e competitività.

Di fronte ci sarà una formazione esperta e organizzata, guidata da coach Paolo Piazza e reduce dalla vittoria casalinga contro Ferrara per 72-65.

Il roster lombardo presenta elementi di qualità ed esperienza, a partire dal capitano Guido Scali e da giocatori come Mattia Mastroianni, Marek Dolezaj, Matteo Beretta, Nicolò Lisoni e Luca Giannone. Una squadra costruita per competere, capace di alternare soluzioni offensive e di sfruttare la fisicità dei propri interpreti.

Per la Myenergy sarà fondamentale mantenere intensità e concentrazione nell’arco dei quaranta minuti, dando seguito alle indicazioni positive emerse nell’ultima trasferta. Contro Vicenza sono arrivati contributi importanti da Celis Taflaj,

Il confronto con Legnano riporta inoltre alla memoria le sfide tra le due società negli anni della Serie A2, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse a una gara dal significato importante per entrambe le formazioni.

Nel primo turno infrasettimanale della stagione, la gestione delle energie e la capacità di interpretare i diversi momenti della partita potranno rivelarsi determinanti.

La Myenergy Viola torna dunque davanti al proprio pubblico con la volontà di conquistare la prima vittoria casalinga e dare seguito al percorso di crescita intrapreso.

Appuntamento mercoledì 11 novembre alle ore 20.00 al PalaCalafiore.